軟銀旗下願景基金裁員規模傳將擴大至15%

多家媒體報導，由於積極投資新創公司失利，軟銀旗下的願景基金去年報告虧損據稱達 167 億美元，逼使公司預期裁員 15% 員工。

據《日經新聞》引述知情人士表示，在上一財年破紀錄的虧損之後，軟銀集團現有約 500 名員工的願景基金負責人 Rajeev Misra，預計將裁員人數增加到 80 名，原本上個月軟銀計畫的裁員規模為 10%。

另一知情人士說，Marcelo Claure 所領導的軟銀國際集團 (SoftBank Group International)，則會在 230 人中，裁員約 26 人。

這也將是願景基金自 2016 年籌建以來首度裁員，過去幾年他們都一直在擴充人力。願景基金和軟銀集團的發言人目前拒絕就此事發表評論。

願景基金出自軟銀董事長孫正義構想，最終在 2017 年正式成立，預計募資 1000 億美元，投資全球一系列成長型企業，包括共享汽車 Uber Technologies 和共享工作區提供商 WeWork，都是他們鎖定的重要標的。

但是這兩家公司，特別是 WeWork 去年出現重大治理及獲利問題，帶來願景基金重大損失，而今年以來的疫情，也加劇基金當前的估值困境。

孫正義原本希望，可以每 2-3 年籌集一個新的願景基金，但他承認，由於表現不佳，現在無法吸引資金投入。