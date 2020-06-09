馬斯克：Model Y量產遇到麻煩

美國特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，在發給員工們的電子郵件上表示，新款跨界運動休旅車「Model Y」的擴大量產上遇到「麻煩」，但馬斯克並未說明確定的「麻煩」是什麼。

據《彭博社》9 日報導，經確認過馬斯克在 6 月 6 日所發出的公司內部電子郵件內容後，他在文內提到 Model S、Model X，以及 Model 3 的生產還算順利，但 Model Y 的量產以及在供應鏈端有遇到麻煩，不過馬斯克強調，新產品遇上瓶頸是常常遇到的事情。

而馬斯克也在信中提到，他本人會在毎個禮拜親自走訪生產線，要找出癥結所在，以求早日解決問題。

特斯拉股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《彭博社》也為了此事向特斯拉求證，不過在截稿前並未得到回應。

而另一家媒體《商業內幕》(Business Insider)，在先前也有針對該封郵件作出報導，《商業內幕》在報導中指出，馬斯克並未在該封電子郵件具體描述問題內容，不過有 2 名在特斯拉加州 Fremont 工廠參與 Model 3 生產的員工向《商業內幕》透露，特斯拉有指派他們團隊中的幾名工人去協助生產 Model Y。

馬斯克預測 Model Y 的銷售，在最終將會超越同公司目前的最暢銷車款 Model 3。並預測 Model Y 的銷售台數，也將高於特斯拉所有現行款的合計銷量。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)