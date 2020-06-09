Fed中小企業貸款計畫即將上路 放寬貸款門檻延長還款期限

Fed 週一 (8 日) 宣布，規模 6000 億美元「中小企業貸款計畫」(Main Street Business Lending Program)將在幾天後啟動，並宣布更寬鬆的條件，包括延長還款期限、放寬最低和最高貸款金額門檻，希望鼓勵更多銀行和企業參與。

根據 Fed，這項旨援助中小企業的貸款計畫，最低貸款金額將從 50 萬美元降至 25 萬美元，最高金額從 2 億提高到 3 億美元，視計畫內容有所不同；貸款期限從四年延長到五年，頭兩年無須還款，也沒有提前還款的罰款。

一些金融機構、律師和中小企業顧問憂心，50 萬美元的最低貸款額度太高，無法幫助許多受疫情影響的企業，一些小銀行也擔心招致額外的審查。美國獨立社區銀行家會議 (Independent Community Bankers of America) 說，小銀行原本興趣缺缺，但 Fed 在啟動計畫之前最後一刻宣布的新規定，有助於化解一些疑慮。

Fed 並呼籲金融機構註冊加入這項計畫後，「立即」向中小企業放貸。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 說：「支持中小型企業，讓他們準備好復工並重新雇用工人，有助於促進廣泛的經濟復甦。我們即將做出的調整，將提升這項貸款計畫在這般艱困時期支持就業的能力。」

中小企業貸款計畫將提供貸款給擁有 1.5 萬名員工或營收在 50 億美元以下的美國企業，主要目的是援助無法從「薪資保障計畫」(PPP) 和 Fed 企業債購買計畫獲得援助的公司。

鼓勵中小企業不裁員的 PPP 計畫對象為 500 人以下企業，因此員工超過這個門檻的企業無法參加。而部分小企業也因為規模過小，無法從購債計畫直接受益。

中小企業貸款計畫和 PPP 都需由參與銀行撥付款項，但與 PPP 不同，中小企業貸款需要償還借款。

一些較小型銀行擔心加入此計畫會承擔太大風險，為了化解這個問題，Fed 將購買所有透過此計畫發行的 95% 貸款，原本 Fed 視貸款類別購買購買 85% 到 95% 不等的貸款。

根據 2017 年的人口普查數據，美國雇用 3020 萬名員工超過 3.8 萬家，標普 500 指數成分股企業有一半都是這類企業。