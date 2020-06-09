梅西百貨融資45億美元 盤後股價勁揚14%

美國梅西百貨 (M-US) 週一 (8 日) 表示，公司已籌得近 45 億美元的流動資金，足夠抵住新冠疫情衝擊、重新營運，消息一出，盤後股價聞訊飆漲 14%。

梅西百貨表示，這 45 億美元的新融資，其中包括 31.5 億美元為房地產抵押的新借款和先前宣布發行的 13 億美元債券。

該公司更表示，它已進一步修改並大幅減少現有的 15 億美元的無擔保信貸協議額度，計畫利用發行債券和手頭現金來償還該協議的未償還債務。

週一梅西百貨股價上漲 8.89%，以每股 9.55 作收，盤後更大漲 14.55。梅西百貨還擁有子公司 Bloomingdale 的股票。

梅西百貨股價 (圖片: GOOGLE)

執行長 Jeff Gennette 表示，梅西百貨擁有優質的地產價值，能為公司房地產債券吸引相當不錯的資金。

Gennette 說，這筆資金能為梅西百貨帶來足夠流動性，並在可預見的未來滿足其業務需求，包括為銷售季添購新品庫存，並償還 2020 和 2021 會計年度即將到期的債務。

自今年 3 月中旬疫情爆發以來，梅西百貨和美國其他連鎖零售商店一樣，都面臨歇業和倒閉的命運，如今梅西百貨已在全美逐步重新開張，但仍有許多同業深陷苦海。

截至 6 月 5 日，美國已經有 4000 家零售門市決定永久關閉，其中包括連鎖百貨老字號 J.C. Penney、知名內衣品牌 Victoria's Secret 和 Pier 1 Imports 等數百家。

《彭博》週一報導，市調機構 Coresight Research 表示，今年將有多達 2.5 萬家美國零售門市倒閉，大多數的店面位於購物中心。

零售業本來就在苦苦掙扎著，新冠疫情更是將負債累累的業者推向深淵，美國今年已有 15 家大型零售商提出破產申請。

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