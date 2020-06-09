〈PS5發表日曝光〉PS5推一把 半導體下半年不悲觀

韓媒《Businesskorea》報導，SONY PS5 相關零組件將在本週開始生產，預估將有利於半導體產業的收益在今年下半年出現改善。記憶體產業方面，NAND 需求將優於 DRAM，預期 PS5 可把今年 NAND 的需求提升 5%。

即使 PS5 的發表會延期，但 PS5 零組件的生產計劃並沒有改變。PS5 的供應鏈商透露將於本週開始進行零組件的生產，分析師預計產量將在第三季達到最高峰。同時週二 (9 日) 凌晨 SONY 已宣布將在台灣時間 6 月 12 日 4 點舉行 PS5 線上發表會。

(圖片: AFP)

韓媒指出目前已有不少零組件供應商樂觀預期今年下半年營運展望，如 IC 載板。同時 AMD 也將明顯受惠 PS5 的推出，其已為 PS5 客製化一款處理器，並以台積電的 7 奈米製程技術生產，採用 AMD Zen 2 架構，GPU 架構則為 RDNA 2，擁有 8 核心。

另一個值得期待的產業就是記憶體市場，遊戲機過去從未採用過 SSD 當作硬碟，以 PS4 來說其硬碟是使用 HDD。所以 PS5 首度改採 NAND Flash 晶片製造的 SSD 當作硬碟，是一項完全從「零」 開始的殺手級應用。何況微軟將推出的 Xbox Series X 同樣也以 SSD 當硬碟。

而看好 NAND 市況還有一個因素則是， NAND 今年產能成長幅度不如需求成長幅度，因此今年 NAND 產業情況將較去年明顯改善。

Businesskorea 指出，如果 NAND 產業情況可以在下半年持續改善，SK 海力士 (其 NAND 業務目前處於虧損狀態) 將是 NAND 廠商中受惠最大者。