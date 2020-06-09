退出臉部辨識業務! IBM對大規模監控說不 呼籲改革

美國非裔公民「佛洛伊德之死」引發全美各地示威，科技巨人紛紛表態支持種族平權，IBM(IBM-US) 週一 (8 日) 宣布不再提供臉部辨識或分析軟體，反對這類技術被用於大規模監控和種族歸納 (racial profiling)。

IBM 新任執行長克里希納 (Arvind Krishna) 在致國會信函中呼籲議員採取更多行動，提升社會正義和種族平權。「IBM 堅決反對、也不會容忍任何技術 — 包括臉部辨識 — 被第三方用在大規模監控、種族歸納這些違反人權和自由的事情上。」

IBM 將不再供應臉部辨識產品，也不再推動相關研發。克里希納說，科技是可以提高透明度，幫助警方保障社區安全的利器，不該用來加深歧視或社會不公義。

美國非裔公民「佛洛伊德之死」引發全美各地示威，並帶動有關改革執法機關監控、員警暴力和種族不公的聲浪。

根據美國國家標準技術研究院 (NIST) 在去年 12 月公布的資料， 對現有臉部辨識運算法的實證研究顯示，多數技術都出現人口統計差異，臉部辨識判斷準確性因年齡、性別或種族而降低，這種技術也因為侵害隱私而受到抨擊。

值得注意的是，NIST 的研究不包含亞馬遜 (AMZN-US)，該公司是出售臉部辨識技術軟體給執法機關的少數大型科技業者之一。

臉書 (FB-US) 今年 1 月曾因違法使用臉部辨識技術，支付 5.5 億美元和解一樁集體訴訟。

據路透報導，IBM 這項決策已經評估一段時間，未來將不再推廣、販售或更新臉部辨識產品，不過現有客戶有需要仍將提供支援。

CNBC 則指出，IBM 的臉部辨識業務營收占公司比重還不高。