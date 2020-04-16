傳SONY PS5砍首年產量 上市日期維持不變

《彭博社》報導，索尼 (6758-JP) 將在今年底所推出的新一代遊戲主機 PlayStation 5(PS5)，產量可能會較現行機種在過去上市初期時還要來的少，但上市日期維持不變。

根據 PS 主機供應鏈的相關人士消息，索尼已向代工廠與零件供應商們表示，預計在 2020 年度生產 500-600 萬台的 PS5；而過去 2013 年 11 月上市的 PS4 主機，則是在 2014 年 3 月底前生產了 750 萬台。

SONY PS4 遊戲主機 (圖片：AFP)

不願公開身分的消息人士指出，由於 PS5 的性能更為強大，因此在價格設定上也應該會較現行款主機要來的更高，初期需求也會因此而受到影響。

消息來源也表示新冠肺炎 (COVID-19) 雖然會影響 PS5 的銷售計劃，但是在生產方面則不受影響。

PS5 的遊戲供應商們預測，新款主機價格應該會落在 499-549 美元之間，彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的分析師 Matthew Kanterman 提到 PS5 的組件價格要比 PS4 來的高，故索尼的收支平衡點也被拉得更高，而目前 PS4 售價 300 美元，PS4 Pro 售價 400 美元。

但是消息人士也表示，由於新冠肺炎的影響，索尼的所有員工原則上都在家上班，原定 3 月中旬的股東會也無法召開，本年度的事業計畫審核也受到擱置，PS5 的計劃生產台數也可能因為新冠肺炎而生變。

還有索尼在目前並沒有變更 PS5 上市日期的打算，只要對手微軟 (MSFT-US) 的 Xbox Series X 在今年底的上市計畫不變，索尼也應該不會有所動作。

Macquarie Capital 分析師 Damian Thong 則認為索尼與微軟之間的拔河，很可能引發新世代遊戲機的價格戰爭。或許兩款新主機都可能出現低於成本的 450 美元價格。

索尼互動娛樂 (SIE) 公關部門的負責人，則是不對 PS5 的生產計劃發表評論。

(本文不開放合作媒體轉載)