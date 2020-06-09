日本5月工具機訂單年減52.8% 連20個月負成長

日本工具機工業會 (JMTBA) 週二 (9 日) 公布 2020 年 5 月份的日本工具機廠商訂單數據 (初值)。整體訂單金額報 512.6 億日圓，年減 52.8%。與 4 月相比報年減 8.7%，連續 20 個月出現負成長。就 5 月份的單月表現來看，也是 2009 年以來的最低金額。

當月內需報 182.05 億日圓，年減 57.4%(月減 13.9%)，連續 18 個月出現減少。外需報 330.55 億日圓，年減 49.8%(月減 5.5%)，連續 20 個月出現減少。

日本 2020 年 5 月工具機訂單初值 (圖片來源：JMTBA)

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，日本 5 月份的工具機訂單也再度延續先前的減少走勢。

日本政府在昨 (8) 日公布 2020 年首季 (1 至 3 月) 的 GDP 修正值。實質 GDP 季減 0.6%，年減為 2.2%，較 5 月時所公布的初值 (季減 0.9%，年率換算 3.4% 的減少) 作出上修。

GDP 上修原因出在日本企業的設備投資在今年首季出現季增 1.9%(初值報季減 0.5%)，然而針對當季實施的法人企業統計，因受到肺炎疫情影響回答率偏低，待最後結果在 7 月底公布時，首季 GDP 仍有作出下修的可能。

根據日本財務省在 6 月 1 日所公布的法人企業統計，日本製造業在今年首季的設備投資額報年增 0.6%，在相隔 2 季之後出現成長。用於醫療機器的業務用機械出現大幅成長，有市場人士認為應該與肺炎疫情有關。

JMTBA 也在 5 月底時提到，日本國內的工具機市場，雖然在 5G 基地台，以及遠距工作的需求下造成電腦、平板等的銷量增加，也進一步帶動半導體製造設備的需求，但仍難以填補整體訂單金額下滑的缺口。

JMTBA 表示，日本 4 月份來自中國市場的工具機訂單金額報 115 億日圓，年減 26%。雖已連續 26 個月出現負成長，但減少幅度已較 3 月時的年減 43.8% 改善許多。由於中國的肺炎疫情已經趨緩，在 5G 等方面的投資也似乎出現起色。

中國政府為了刺激肺炎疫情後的經濟，在 5G 及資料中心等給予豐厚補貼，也似乎帶來了正面影響。