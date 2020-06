全美示威遍地開花 亞馬遜坐擁商機防狼噴霧、標語T恤熱賣

電商巨人亞馬遜 (AMZN-US) 在疫情期間網路訂單大增,最近全美各地爆發的反種族歧視示威活動竟然也帶動業績,網站銷售排行榜顯示,防狼噴霧、寫著「#BlackLivesMatter」的標語和 T 恤、有關種族正義的教育書籍,都登上熱賣商品。

手無寸鐵也無反擊的非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 遭警方壓頸超過 8 分鐘而致死影片流出,引爆全美示威浪潮,儘管壓頸的警方已經遭逮捕,民眾怒火依然無法平息。

亞馬遜網站「運動和戶外」類別當中,防狼噴霧躍居熱銷榜首,美國警方使用的泰瑟電擊槍 (Taser) 位居第 44,顯示消費者購買防身產品保護自身安全。

特殊服飾類的熱賣商品,包括寫上「Black Lives Matter」和「I Can’t Breathe」的 T 恤,兩者的排名都在短短幾天內突飛猛進,後者已經擠入前十大熱賣衣服。

亞馬遜網站的熱賣商品。(來源: CNBC)

書籍類暢銷第一名為講述種族議題的《White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism》奪下,第三名為《How to Be an Antiracist》,第七名是《We’re Different, We’re the Same》。前十大暢銷書有三本和種族議題相關。

亞馬遜的「熱門商品」(Best Seller) 依據銷售量統計排名,每個小時更新一次。

MarketPlace Pulse 電商研究公司經營者 Juozas Kaziukenas 說,「Black Lives Matter」這類的商品熱賣,是亞馬遜作公益的好時機,「亞馬遜從每一筆網站銷售分到利潤,如果亞馬遜在乎這件事,就應該把收入捐出來。」