美國各地暴動頻傳 一張圖看歷次社會動盪和美股反應

抗議「佛洛伊德之死」的示威活動上週末在全美遍地開花，卻未挑動投資人敏感神經，美股三大指數週一 (1 日) 收高，面對國內動盪顯得淡定。從歷史來看這或許不足為奇：從甘迺迪總統暗殺、越戰抗議到金恩博士遇刺，動盪發生後的幾個月，股市風平浪靜，標普 500 指數甚至在當年度都呈現上漲。

Barron’s 報導，每當遇到不在預期中而且充滿不確定性的事件發生，華爾街通常先從歷史經驗尋找答案。分析師找出幾個美國歷史上重大事件：1963 年甘迺迪總統遭到暗殺；1965 年阿拉巴馬州塞爾瑪 (Selma) 的民權遊行；1967 年華盛頓特區越戰抗議活動；1968 年民運領袖金恩博士（Dr. King）遇刺；1992 年非裔男子金恩（Rodney King）在高速公路上遭白人警察毆打造成的血腥暴動。

結果顯示，以上社會動盪並未對股市造成太大影響，動盪發生後的幾個月，股市波動都不大，標普 500 指數在當年度都以上漲作收，顯示股市面對社會動盪不安保有一定韌性。

歷次社會動盪和標普 500 指數當年度表現。(資料來源: Bloomberg、Barron’s)

DataTrek 研究公司共同創辦人 Nicholas Colas 還舉了另外一例：2011 年抗議貧富不均的「占領華爾街」，最後也未對股市造成威脅。

目前道瓊指數、那斯達克和標普 500 皆從 3 月低點反彈約 40%，顯示投資人再次勇於把賭注押在股市韌性上。

但「佛洛伊德之死」對市場的考驗可能和以往有些不同，因為美國經濟還在疫情造成的經濟衝擊中苦苦掙扎。

Fundstrat 合夥人 Thomas Lee 說，全美示威遍地開花，等於讓所有居家避疫命令瓦解，而人潮聚集可能帶來疫情再次升溫的可能性，即使美國股市還在上漲，但當股市走向和美國當前的社會氛圍脫節時，投資人最好還是當心點。