不確定性仍高 荷蘭央行：今年GDP最糟恐萎縮11.8%

疫情導致企業及工廠被迫停工，進而限制生產和出口作業，荷蘭央行 (DNB) 週一 (8 日) 表示，預計今年 GDP 將以前所未有的速度大幅萎縮，並警告荷蘭經濟仍面臨不確定性，最糟情況下，衰退水平甚至恐高達 11.8%。

荷蘭央行表示，既使未來幾個月內將逐步放寬疫情防控措施，經濟仍將以史無前例的速度下挫，該行預計，2020 年 GDP 將萎縮 6.4%，幅度恐為金融危機時期的兩倍，儘管預計 2021 年和 2022 年經濟將重回正軌，分別至 2.9％和 2.4％，央行認為經濟復甦情況仍將略低於疫情爆發前水平。

近 10 年荷蘭 GDP 年增率走勢 (圖：TradingEconomics)

DNB 總裁 Olaf Sleijpen 說道：「6.4% 的經濟萎縮幅度已經是金融危機期間的兩倍，儘管如此，荷蘭經濟仍面臨許多不確定性，衰退幅度和反彈情況取決於未來發展，但這是我們目前沒辦法估算的，經濟下行風險依然存在。」

DNB 表示，最糟情況下，今年荷蘭經濟恐將萎縮 11.8％，大幅落後疫情爆發前水平，且至少將持續至 2023 年，DNB 甚至警告，該項估計值也可能過度樂觀。

在各種情況下，DNB 指出今、明兩年失業率都將急劇上升，並在 2021 年達到 6-9％的高峰。

自 3 月中關閉境內學校、餐廳、酒吧、博物館等公共場所後，荷蘭首相 Mark Rutte 上月初宣布啟動疫情放寬措施，以分階段重啟產業，望能在數月內逐步恢復國內經濟。

目前荷蘭正在進行第二階段放寬措施，人們得以進行非密集、非接觸性的戶外活動，餐廳、酒吧能夠重新開放戶外座位及吧台區，人們也能在配戴口罩的情況下搭乘交通運輸工具。第三階段定於 6 月 15 日展開，屆時中等職業教育將重新啟動，第四、第五階段則分別始於 7 月 1 和 9 月 1 日。