傳三星Galaxy Note 20和Fold 2將於8月5日線上問世

南韓科技巨頭三星每年 8 月份的 Unpacked 發表會，都會在美國紐約舉行。但是，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，跨國旅行受到限制，加上美國示威活動日益嚴重，三星預期將以線上發表的形式於 8 月 5 日推出最新的 Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Fold 2。

報導指出，三星電子的一名員工證實，該公司計劃在 8 月 5 日推出受期待的 Galaxy Fold 2 以及 Galaxy Note 20 系列。知情人士表示：「目前正在進行內部討論，但也正在積極進行於 8 月 5 日舉行 Galaxy Unpacked 活動的計劃。」

去年，三星電子在 8 月 7 日在紐約巴克萊中心舉行的 Unpacked 活動中推出了 Galaxy Note 10 系列。而今年，該公司預期將推出 Galaxy Note 20 系列。據悉，標準的 Galaxy Note 20 將配備 6.42 吋 Full HD + AMOLED 顯示螢幕，屏幕刷新率為 120Hz，解析度為 1084x2345，高階 Galaxy Note 20 則將變得更大一些，配備 6.87 吋的大型 LTPO 螢幕，解析度為 1444 x 3096。

據市場調查公司 Counterpoint Research 的數據顯示，受到疫情影響，三星電子的智慧型手機在今年第一季的出貨量較去年同期下跌 18%，不過該公司仍穩坐全球最大智慧型手機供應商的地位。三星 Galaxy A51 在今年第一季成為全球最暢銷的 Android 系列智慧型手機，對全球出貨量為 600 萬支，市占率達 2%。

先前，也有據知情人士表示，該公司正在開發一款新的平價折疊機「Galaxy Fold e」，價格為 1100 美元。相比之下，三星 Galaxy Z Flip 售價為 1380 美元，而最初的三星 Galaxy Fold 售價為 1980 美元。