軟銀重押農業科技夢碎！Plenty申請破產 估值曾高達19億美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 14:00

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美國知名農業科技公司 Plenty 日前向德州法院申請破產保護。這家主打室內農場技術新創公司，曾獲日本軟銀集團 (SoftBank Group) 執行長孫正義、亞馬遜創辦人貝佐斯、零售巨頭沃爾瑪等聯手投資，估值一度高達 19 億美元，如今卻無奈走向終點，成為農業科技泡沫化的最新案例。

Plenty 爭取到軟銀投資，卻始終未能實現商業化

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Plenty 成立於 2014 年，由出身農村、主修經濟與音樂的 Matt Barnard 與農業博士 Nate Storey 聯手創辦。他們宣稱自家技術可實現全年無需陽光與農藥、產量為傳統農業 350 倍的垂直農場系統，並能栽種超過 300 種蔬菜。

為爭取投資，Matt 曾親自帶著栽種塔前往孫正義的家中展示，當場切割生菜贏得孫正義的青睞。

自 2017 年起，軟銀願景基金（Vision Fund） 就開始大舉投資 Plenty，從 B 輪 2 億美元開始，接連領投後續 C（1.75 美元）與 D（1.4 億美元）融資。2022 年，Plenty 更完成由 One Madison Group 和 JS Capital 領投的 4 億美元 E 輪融資，總募資金額高達近 10 億美元，創下農業科技募資紀錄。

然而，十年過去，Plenty 始終未能實現盈利。儘管曾與沃爾瑪簽訂合作協議，進展卻緩慢。創辦人 Matt Barnard 更將重心轉往其他事業，導致核心人才流失，公司陷入經營困境。

實體農場縮水至一座，債務高達 5 億美元

儘管 Plenty 曾計畫在紐約、洛杉磯、北京與中東建設多達 500 座農場，但最終僅剩一座草莓農場仍在營運。根據破產文件，Plenty 的債務金額介於 1 億至 5 億美元之間。

Plenty 的經歷揭示出了一個殘酷事實：科技理想無法取代現實經營挑戰。就像 WeWork 的破產一樣，Plenty 曾誇下海口，聲稱農業將如電腦和電視般進入成本下降曲線，卻忽略了商業化難題與消費者接受度。

農業科技熱潮退燒，多家新創倒閉收場

值得注意的是，Plenty 的失敗並非個案。2024 年 11 月，農業新創 Bowery Farming 在融資逾 7 億美元後也宣布倒閉。

另一家 AppHarvest 更早於同年初申請破產。而孫正義投資的另一家印尼農業新創 eFishery，也在不久前因誇大營收數據被指控財務誤導。該公司自稱 2024 年前九個月營收達 7.52 億美元，但實際卻僅為 1.57 億美元。

隨著全球資金緊縮，投資人風險意識提高，新創企業若無明確獲利模式與穩健營運能力，將難以持續生存。