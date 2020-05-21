歐盟擬推償債援助計劃 支援未受本國政府紓困的企業

歐盟經濟委員 Paolo Gentiloni 週四 (21 日) 表示，歐盟考慮向受新冠病毒衝擊，卻未獲得當地政府紓困的企業提供償債援助 (Solvency Aid)。

Gentiloni 向歐洲主要媒體表示：「我們考慮在經濟重建計劃中規劃一項新工具，為那些未獲得本國政府紓困支持的企業提供償債方面的援助，這對歐洲整體價值鏈非常重要，像是汽車業，如果其中一個環節出了問題，其他各方面都會受到影響。」

為幫助受創劇烈的經濟體及產業，德、法兩國近日提議設立規模 5000 億歐元的復甦基金 (Recovery Fund)，雙方提議的運行方式為以歐盟執委會代表發行債券，為有需要的國家籌措資金。Gentiloni 則表示，歐盟的計畫規模將比德、法上週的共同提案來得更大。

「我們必須和這項疾病共處數週，甚至數月。」Gentiloni 認為，疫情對歐盟各地生活上的影響相當普遍，並稱今年暑假將和過往經歷的完全不同，歐盟必須竭盡所能幫助旅遊業，尤其是南歐的業者，才能為今年經濟產出做出貢獻。

歐盟執委會曾在本月初發布預警稱，在經歷史無前例的經濟震盪後，今年歐盟 GDP 恐萎縮 7.5%，創下 1930 年代經濟大蕭條以來最慘紀錄，執委會指出，希臘、義大利和西班牙三個南歐國家的經濟跌幅將最劇烈，萎縮幅度幾乎接近 10%。