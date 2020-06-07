OPEC+同意延長歷史性減產至7月底 以維護油價

OPEC 及其盟國週六 (6 日) 同意，延長減產協議至 7 月底，以持續平衡全球原油市場，這一協議已經在視訊會議上完成。

OPEC + 先前達成歷史性協議，自 5 月 1 日起，在 5 月及 6 月每天減產石油 970 萬桶。根據新的協議，7 月將繼續減產每日 960 萬桶，主因是墨西哥不同意延長，表示會根據較早的協議，減產 10 萬桶直到 6 月底，7 月就不奉陪。

減產計畫未來每個月進行審查，直到 2020 年 12 月，下一次會議定於 6 月 18 日舉行。

OPEC + 對於有國家不遵守減產並不滿意，因此要求，在 5 月至 6 月無法實現 100% 減產的國家，將需要在 7 月至 9 月進行補償。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 強調，各國確實遵守協議，對確保全球石油市場得之不易的穩定、以及恢復對整個集團的團結和效力的信心至關重要。

此前，市場對達成協議樂觀看待，週五 WTI 原油上漲 5.72%，收報 39.55 美元，而國際基準布蘭特原油上漲 5.78%，收 42.30 美元，本週漲幅超 18%，為連續第 6 週上漲，也是自 3 月 6 日以來的最高收盤價。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 認為，今天的交易是一個積極的進展，除非出現第二波疫情，否則它將成為能源行業快速復甦的支柱。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 預測，到 8 月時石油產量可能會增加。他表示，隨著人們離開家園，重返工作崗位，甚至可能避免使用公共交通工具，增加汽車使用，以及邊界重新開放，創紀錄的減產將不再需要延長。