OPEC+5月減產達成率僅74% 傳對延長減產意見分歧

OPEC + 達成減產協議僅僅不到 1 個月，已有謠言傳出，指集團對是否再延長意見分歧。而最新調查顯示，即使在 5 月，減產的行動也未落實。

據《路透》報導，由於奈及利亞及伊拉克未履行承諾，OPEC + 在 5 月的產量，僅較 4 月份減產每日 591 萬桶，較原先協議的 970 萬桶目標，僅達成 74%。

部分人士稱，OPEC + 未將產量減至預計的水準，原因是和買方之間的合約義務，由於先前達成的過程倉促，未能有效處理這一考量。但伊拉克過去即有違反減產協議的「前科」，也是減產未達目標的因素。

調查指出，伊拉克在 5 月僅完成 38% 的減產，奈及利亞更僅減產承諾的 19%。

有知情人士表示，OPEC + 考慮提前數日，在 6 月 4 日召開下次會議，可能討論延長減產 1 到 3 個月。根據當前協議，集團將從 7 月份開始降低減產力度。

受 OPEC + 協議、美國非自願減產以及中國需求回升的推動，5 月 WTI 原油價格飆升了創紀錄的 88%，但價格仍遠低於年初的水準，而且如果不進一步減少供應，油價仍難以維持。

儘管有進一步減產的利多，但投資者權衡美國內亂影響、美中緊張關係升級等因素，週一 (1 日) 亞洲盤中油價出現小跌。

截至新加坡時間上午 9:58，紐約商品交易所 7 月交割的 WTI 油價下跌 0.7%，至每桶 35.25 美元，ICE 歐洲期貨交易所 8 月交割的布蘭特原油下跌 0.6%，至每桶 37.61 美元。