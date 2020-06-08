油市需求復甦正在路上：中國原油進口量創下新紀錄

上個月中國的原油進口量飆升至歷來高位，完成了原油需求的驚人反彈；此前中國經濟因為遏制新冠病毒 (COVID-19) 的封鎖措施而陷入停滯。

據中國週日 (7 日) 公佈的海關數據，5 月份的原油進口量激增至 4797 萬噸，合 1134 萬桶 / 天。這比 4 月大增 15% ，比去年 11 月創下的上一個紀錄高出 16 萬桶 / 天。

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這一數字突顯出全球最大原油進口國的需求完美恢復，儘管其他國家仍掙扎於封鎖對經濟造成的衝擊之中，這也暗示中國在利用今年原油價格暴跌來填補其戰略儲備。

「很大部分可能是趁機購買，以利用低廉的原油成本，」牛津能源研究所的中國研究負責人 Michal Meidan 說。「對油品的需求正在恢復，但油罐中仍然有大量原油和油品儲存。」

燃料需求也已基本恢復到病毒爆發前的水平，汽油和柴油引領復甦，因為通勤者為了安全更喜歡自駕汽車，而不喜歡公共交通。據導航公司 TomTom International BV 的書，在中國許多城市高峰時段客流量過去幾周也激增，許多時候甚至高於或處於去年同期水平。航空煤油需求仍然落後，因為國際旅行僅有之前水平的一小部分。

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