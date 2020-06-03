落實減產率為OPEC+會議添變數 油價自3個月高點回落

日前傳出石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 在延長減產協議方面幾乎達成共識後，《彭博》週三 (3 日) 引述與會代表稱，沙、俄兩國希望確保所有產油國堅守減產承諾，幾乎宣告會議提前無望，甚至為原定下週召開的會議再添變數。消息傳出後，國際油價自 3 個月高點回落。

與會代表認為，會議主要癥結點將落在俄羅斯和沙烏地阿拉伯，因兩國皆希望所有成員國堅守減產目標，以公平分攤大規模的減產量。其中一位代表稱，沙國堅持所有產油國公布 5 月的產油數據。

《路透社》日前報導，由於奈及利雅和伊拉克未能履行減產承諾，5 月 OPEC+ 產量達成率僅 74%，根據調查，伊拉克 5 月僅完成 38% 減產，奈及利亞僅達成 19%。

伊拉克財政部長兼代理石油部長 Ali Allawi 回應稱，儘管財政拮据，該國仍在努力解決技術問題，以進一步達成減產承諾，奈及利亞石油部長 Tipipre Sylva 承認上月未達協議目標，但他承諾將把 6 月產量控制在減產配額內。

截至台北時間週三 (3 日) 晚間 19 時許，國際油價自近 3 個月高點個月高點回落，布蘭特原油下跌 1.87%，暫報每桶 38.83 美元，西德州中質原油下跌 2.25%，暫報每桶 35.98 美元。

布蘭特原油期貨 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

知情人士稱，俄羅斯和其他幾個 OPEC+ 成員國贊成目前的減產協議再延長 1 個月，如今 OPEC+ 面臨風險在於，隨著油價反彈激勵美國產油商復產，復甦進程可能顛簸不斷，OPEC+ 需決定是否延續當前高水平減產，還是按計劃在 7 月降低減產力度。

目前 OPEC 網站公佈會議時間為 6 月 9-10 日，先前傳出將提早於本週四 (4 日) 召開，不過仍無法確定是否提前。