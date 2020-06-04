消息人士：若減產未達標國能履行承諾 OPEC+會議仍有望本週召開

根據《彭博》於週三 (3 日) 報導指出，由於部份產油國未能履行減產諾言，導致石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 提前於本週召開會議的計劃可能生變，但是，據《路透社》引述 OPEC 消息人士指出，若伊拉克及其他未履行諾言的產油國，能夠承諾擴大減產規模，則 OPEC+ 會議仍有可能於本週召開。

為了穩定國際油價，OPEC+ 在 4 月份時，承諾自 5 月 1 日起每日減產 970 萬桶石油，該協議履行期間為至 6 月底止。

根據目前的協議，自 7 月份起，減產規模將下降至每日 770 萬桶，而自 2021 年 1 月至 2022 年 4 月，減產規模將進一步縮小至每日 580 桶。

但市場預期，沙國及俄羅斯有意將目前每日 970 萬桶的減產規模，延長執行至 7 月底，並將原定於 6 月 9-10 日召開的會議，提前至本週四 (4 日) 舉行。但是，由於部份產油國並未履行減產承諾，導致 5 月份的減產達成率僅達 74%，並增加 OPEC+ 會議的不確定性。

儘管如此，根據消息人士指出，若減產達成率未達標的產油國，能承諾履行諾言，則 OPEC+ 會議仍有望於本週提前召開。

摩根士丹利分析師 Martijn Rats 表示，為了促使能源市場的供需能夠恢復平衡，石油供給面採取了非常迅速的調整，而主要的調整來自於 OPEC+ 的減產，因此，若 OPEC+ 縮小減產規模，使得更多石油流入市場，則將可能造成油價迅速回跌。

因此，為了避免油價走弱，OPEC + 的團結及凝聚力相當重要，若部份產油國未能履行減產承諾，則可能會導致減產協議效用不佳，且難以達到穩定油價的目的。

於台北時間週四 (4 日) 下午 6 時許，布蘭特原油價格下跌 1.01%，報每桶 39.39 美元。