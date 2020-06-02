傳俄羅斯、OPEC+部分產油國傾向延長減產1個月 WTI油價重回36美元

據《彭博》週二 (2 日) 報導，俄羅斯及其他 OPEC + 產油國傾向將減產協議延長 1 個月，消息傳出後，國際油價短線拉升後漲幅收窄，西德州中質原油 (WTI) 期貨價格重返 36 美元大關。

截至台北時間週二 (2 日) 晚間 18 時許，國際基準布蘭特原油上漲 2.64%，暫報每桶 39.33 美元，美國基準西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.48%，暫報每桶 36.32 美元，雙刷近三個月新高。

WTI 原油期貨 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

據《彭博》引述三名與會代表稱，俄羅斯和幾個 OPEC+ 產油國傾向將現有減產期限延長 1 個月，這項提議在小組內部達成共識，不過，目前還不清楚集團主要產油國沙烏地阿拉伯是否同意這項建議。

而知情人士此前亦表示，OPEC+ 考慮將原定於 6 月 9 日至 10 日召開的線上會議提前至本週四 (4 日) 進行，預計會議上將就延長減產 1-3 個月進行討論，傳出俄羅斯對延長 1 個月的提議表示支持，但目前尚未達成共識。

OPEC+ 今年 4 月甫就減產協議達成共識，同意自 5 月起將日產量削減 970 萬桶，幫助提振因需求大減而受重挫的油價，協議內容顯示減產計劃將持續至 5 月和 6 月期間，下半年將降低減產力度至每日 770 萬桶。消息人士表示，沙烏地阿拉伯仍希望將當前減產水平延續至今年底。

荷蘭銀行 (ABN Amro) 高級能源經濟學家 Hans van Cleef 表示：「就現在情況看來，三個月的時間就已足夠，我們將有更多時間觀察放寬封鎖令是否會刺激需求，而非觸發新一輪封鎖。」

澳洲聯邦銀行 (CBA) 大宗商品分析師 Vivek Dhar 表示，整體油價走勢基於減產和需求復甦，並稱延長減產協議可能將油價推高至 40 美元，但想要維持更高水平，必須要產油國信守承諾。

俄羅斯能源部數據指出，該國原油和凝析油 5 月日產量約 939 萬桶，與 4m 月相比已有所下滑，且相當接近減產目標，彭博彙編數據亦顯示，俄羅斯烏拉爾 (Urals) 原油 6 月出口量將達 5 年新低，顯示俄羅斯減產步調仍穩步進行。

儘管 OPEC+ 上月減產表現總體強勁，不過由於奈及利亞和伊拉克未能履行承諾，OPEC+ 在 5 月產量僅較 4 月減少 591 萬桶 / 日，意味著集團僅達到減產目標 970 萬桶 / 日的 74%。