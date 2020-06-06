〈能源盤後〉OPEC+提早開會 美就業意外大增 原油本週噴漲11%以上

週五 (5 日) 交易，原油期貨價格大漲，係因報導稱 OPEC + 將於週六召開會議討論擴大減產的計畫，同時美國非農就業人數意外大增，意味著能源需求復甦指日可待。

OPEC + 表示，週六下午 2 點 (中歐時間) 將先召開 OPEC 視訊會議，接著 2 小時後召開 OPEC + 會議。

《華爾街日報》報導，這些主要石油生產商預計將達成正式協議，將現行創紀錄的減產規模 970 萬桶 / 日延長實施至 7 月底。先前 OPEC 預期將原訂 6 月 9-10 日的會議提早到 4 日召開，但該計畫未成，改為週六召開。

提早至週六召開會議的舉動被視為 OPEC 向原油投資者發出的訊號，即 OPEC 將採取實質性近期措施來穩定石油價格。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 週五指出，「這一切都與 OPEC + 會議有關。原本該會議預計週四舉行，但未能實現，交易者因而認為 OPEC 成員間缺乏協議，導致原油下跌。」

「現在這情緒再次改變，且價格上漲，因為報導指出 OPEC 可能已經達成共識且就要召開會議。」

與此同時，美國勞工局週五公布，這 5 月份美國新增就業人數達 250 萬人，失業率自前月的 14.7% 下降至 13.3%，激勵美股大漲。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在美國就業市場報告顯示令人意外的強勁力道後，原油價格就飆漲了，經濟正在復甦，這可望對原油消費帶來希望。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.14 美元或 5.7%，收每桶 39.55 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.31 美元或 5.8%，收每桶 42.30 美元。

道瓊斯市場數據顯示，本週 WTI 近月交割契約漲幅 11.4%，Brent 則上漲 11.8%，兩種基準原油均創連續第六週上漲，且連續第四個交易日收在 3 月 6 日以降的最高收盤價。

先前因防疫需求而施行關閉封鎖，對原油造成沉重打擊，但在全球重啟經濟下，原油又注入了新生機。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯週三就已同意將現行 OPEC+ 減產 970 萬桶 / 日的協議延長實施至 7 月底，但尚未做出正式協議，因為沙俄兩國均指出 OPEC + 其他成員未能達到其減產配額。

IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「重點是沙俄達成延長的協議，就算只是延長一個月。從現在起一個月，如果全球再平衡仍未收緊，或者價格復甦的步伐蹣跚，8 月的時候他們可能會再延長，這可能成為每月一次的審查過程。」

與此同時，媒體組織 Argus 引述 OPEC 代表消息週四指出，OPEC + 技術委員會將於 6 月 17 日召開會議，而 JMMC 將於 6 月 18 日召開會議。OPEC 石油報告預計 6 月 17 日發布。OPEC + 技術委員會用以給予 OPEC + 提供生產調整的建議，而 JMMC 則用以監督成員對減產協議的遵循度。

《華爾街日報》報導，在伊拉克和奈及利亞承諾對未來任何協議將提高遵循程度後，就傳出延長減產的臨時協議消息。伊拉克 5 月只減產 50 萬桶 / 日，為其允諾減產的 100 萬桶之一半，而奈及利亞對 4 月減產協議的遵循度僅 52%。

Steeves 認為，原油持續性的復甦「可能要建立在持續性減產上，再加上需求上升。需求的復甦有一點參差不齊，但整體是上升的。」

貝克休斯周五公布，本週美國活躍原油探鑽機具減少 16 個至 206 個，自 3 月中旬以來，該數據不斷下降，意味著美國原油產量進一步下降。

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