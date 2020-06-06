超前部署？川普：200萬劑新冠疫苗已準備就緒

川普政府正展開加速疫苗研發的計劃「曲率極速行動」(Operation Warp Speed)，不懈地宣傳希望今年年底之前有望研發出新冠疫苗，週五美國總統川普透露，美國已準備好近 200 萬劑新冠疫苗。

週五 (5 日) 美國總統川普宣布，美國抗疫正取得巨大的進展，一旦科學家確定新冠疫苗有效且安全地分發，美國已準備好接種 200 萬劑的新冠疫苗。

川普週五於白宮記者會上表示：「我認為大家會感到一些非常積極的驚喜，我們同樣在新冠治療方面做得非常好。」

川普稱：「事實上，我們在運輸和物流方面已做好了準備，疫苗安全性一旦經確保後，我們已有逾 200 萬劑疫苗就緒。」

不過，川普週五並未釋出美國候選疫苗、製藥商細節，以及美國大規模接種疫苗的時間表。

隨著全球競相開發有效的新冠疫苗，許多企業已著手在批准前擴大潛在疫苗的生產規模。

川普政府近期傳出已確定五家最有可能生產可行新冠疫苗的製藥商，分別是阿斯利康製藥 (AZN-US)、嬌生公司 (JNJ-US)、美國莫德納生技公司 (MRNA-US)、默克 (MRK -US)，以及輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech SE (BNTX-US)。

美國國家過敏與傳染病研究院院長福奇 (Anthony Fauci) 週五受訪時表示，他無法就川普言論發表評論。

美國國家過敏與傳染病研究院院長福奇 (Anthony Fauci) 週三 (3 日) 保守預估，新冠疫苗保護力普遍不高，可能無法提供長效免疫力，2021 年初美國將有望量產數億支疫苗。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 675 萬例，死亡數突破 39.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 188 萬，死亡人數至少 10.8 萬。