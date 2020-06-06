疫苗成關鍵！經濟學家： V型復甦「完全有可能」實現

高盛前經濟學家歐尼爾 (Jim O'Neill) 週五表示，市場所謂的「 V 型」經濟復甦依然「完全有可能」實現，關鍵在於疫苗開發進度。

他更指出，初期的經濟指標已清楚表明，許多經濟體情況沒有市場預測的糟糕。

儘管防疫封鎖限制引發前所未見的經濟衝擊，但全球股市持續好轉，許多國家正逐步解禁放寬封鎖限制，似乎反映投資人看好經濟復甦。

目前在英國智庫 Chatham House 任職的歐尼爾週五向 CNBC 說，早在 1 月份時，「 V 型復甦」就已經是市場共識，「我們將看到 V 型股市回彈和 V 型經濟復甦。」

歐尼爾表示：「當然，在過去的兩個月中，經濟衝擊遠比想像中嚴重，幾乎沒有人相信快速回彈可能出線。」，儘管如此，他仍認為這種曲線的經濟復甦「完全有可能」。

他接著補充，許多觀察高頻率經濟活動指標的投資者將會瞭解到：「美國和全球其他經濟體情況已經遠離最糟糕的時候。」

歐尼爾還認為，非農就業數據提供的經濟趨勢也都是投資人已經掌握的資訊。

美國勞工部週五公布，美國 5 月非農就業人數自上月谷底回升，新增 250.9 萬人，失業率也自 4 月前的 14.7 % 降至 13.3%，一些經濟學家原先預期，失業率將逼近 20%。

歐尼爾說：「比起經濟數據，更重要的是疫苗研發進度，如果疫苗成功的可能性不大，那將會是巨大的市場失望源頭，屆時美國和歐洲的感染人數將大幅增加。」

根據約翰 · 霍普金斯大學統計的數據，目前為止，全球已有 660 萬人感染新冠肺炎病毒，死亡病例逼近 39.2 萬人。

歐尼爾表示：「不過要在 9 月份前開發出 Covid-19 新冠疫苗，也並不是不可能的事。」

他特別提到英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的最新疫苗發展，該製藥公司最近計劃在未來幾個月內生產 20 億支 Covid-19 疫苗。

阿斯特捷利康執行長 Pascal Soriot 表示，這 20 億支疫苗中，美國和英國佔 4 億支，中低收入國家佔 10 億，剩餘的疫苗預計能在 2021 年初分發完。

阿斯特捷利康將在接下來的幾週內進行一些重要臨床測試，歐尼爾表示，「在我看來，疫苗的消息相當振奮人心，我相信今年 9 月以前，全球大部份地區都將有可用的疫苗，這是一項了不起的發展。」