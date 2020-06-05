〈美股盤後〉波音航空股狂奔 標普連四漲止步

週四 (4 日) 華爾街對重啟經濟的樂觀情緒持續，航空旅行回溫帶動航空類股和波音大漲，美債殖利率走揚，金融股隨之攀升。

然而，科技股午盤後賣壓湧現，四大指數終場漲跌互見，道瓊微幅收高 0.05%，連續四個交易日收紅，標普自三個月來的高點回落，結束為期四天的上漲行情。

美國初領失業救濟金人數低於預期，連續九週下滑，但續領救濟金人數意外較前一周的 2080 萬增至 2150 萬，顯示勞動力市場需要更長的時間才能從流感大流行中反彈。

外媒引述消息人數透露，投資者正在等待美國新一輪經濟刺激計畫，但川普政府推遲了原定本周舉行的討論。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 650 萬例，死亡數突破 38.8 萬例，美國迄今累計確診數超過 181 萬，死亡人數至少 10.7 萬。

週四 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 11.93 點，或 0.05%，收 26,281.82 點。

標普 500 指數下跌 10.52 點，或 0.34%，收 3,112.35 點。

那斯達克指數下跌 67.10 點，或 0.69%，收 9,615.81 點。

費城半導體指數上漲 16.00 點，或 0.83%，收 1,953.47 點。

標普 11 大板塊中，僅 3 大板塊收漲，分別是金融、工業、材料板塊；公用事業、房地產和資訊科技領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全跌。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.72%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.86%；臉書 (FB-US) 下跌 1.68%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.73%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%。

道瓊 30 檔成分股周四再度以波音領漲 (6.43%)。旅行家 (TRV-US) 上漲 3.08%；Nike (NKE-US) 下跌 2.72%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.59%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.47%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.08%；高盛 (GS-US) 上漲 2.02%。

費半成份股表現不錯。萬機儀器 (MKSI-US) 上漲 3.57%；艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 0.73%；

美光 (MU-US) 上漲 4.70%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.68%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.29%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.01%； AMD (AMD-US) 下跌 0.19%。

台股 ADR 僅台積電獨強。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.93%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.30%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.05%。

焦點個股消息

國際航空產業研究機構 OAG 統計，美國四大航空公司 6 月份的航班數較 5 月提高 27%，提振航空業的情緒。美國航空 (AAL-US) 領先其他航空公司，宣布提高七月夏季境內航班，激勵其股價暴漲逾 41% 至每股 16.72%。

由於旅行反彈速度比許多人預期的要快，挑戰華爾街原先對商務航空業悲觀的假設，激勵波音週四股價大漲 6.43% 至每股 184.30 美元。

繼新冠疫情爆發後，首支科技股 ZoomInfo 週四赴美掛牌，將其 IPO 定價敲定為每股 21 美元，股票代碼為「ZI」，掛牌首日 ZoomInfo 就廣受華爾街熱捧，股價一度狂飆 100%，收漲逾 60%，報每股 34 美元。

網路銷售平台 eBay (EBAY-US) 調高第二季收入與盈利預測，其股價應聲上揚 6.26% 至每股 49.36 美元。

經濟數據

美國截至 5/30 當週初請失業金 (萬人) 報 187.7，預估 180，前值 212.3

美國截至 5/30 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 228.4 ，前值 260.8

美國 4 月貿易帳 (億美元) 報 - 494，前值 - 444

美國初領失業金人數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

美國 4 月份失業率升至 14.7%，創戰後新高，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）預估，5 月份的失業率將進一步攀升逼近 20% 左右。

ADP 研究中心聯席主任 Ahu Yildirmaz 稱，隨著美國多州重啟經濟活動，失業人數或許已在 4 月觸頂。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 提到，經歷兩個月的重大損失後，美國就業可能會在 6 月恢復增長，儘管幅度不大。

Independent Advisor Alliance 的投資長 Chris Zaccarelli 表示，本週市場過熱，今天出現回調並不奇怪。

自 3 月 23 日以來，標普指數已飆升逾 42%，道瓊上漲超過 43%，那指已上漲逾 46%。

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 表示，受聯準會寬鬆政策影響，市場正關注復工帶來的經濟復甦，將新冠疫情視作自然災害，而非嚴重的經濟衰退。

Ladenburg Thalmann Asset Management 首席執行長 Phil Blancato 表示：「市場正以我從未見過的極端樂觀態度進行交易。在沒有真實數據支持的情況下，此景我前所未見。」

聯邦金融網絡首席投資長 Brad McMillan 認為：「6 月市場將告訴趨勢是否繼續下去。但是現在？事情看起來比我們一個月前的預期要好得多。」