小摩：Apple TV+訂閱用戶數有望5年內達到1億大關

僅管當前訂閱情況及促銷活動使用率低落，摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 分析師仍認為，蘋果 Apple TV + 有望在 5 年內吸引 1 億個訂閱用戶。

為了搶攻串流服務市場，蘋果 (AAPL-US) 在去年 9 月推出 Apple TV+ 後，同時祭出購買蘋果新設備即贈送一年免費訂閱的促銷活動，不過計劃似乎成效不彰，數據顯示，在所有符合資格的蘋果設備及裝置中，僅有 5-15% 的用戶啟動免費服務。

有市場分析認為，用戶對 Apple TV+ 興致缺缺可能和平台缺乏足夠節目有關，畢竟和 Disney+、Netflix 等競爭對手相比，蘋果除了自家原創節目外，缺乏其他經典或是較為人知的影視內容。

儘管如此，小摩分析師 Samik Chatterjee 認為關鍵問題不僅在於內容數量，質量的提升也是將促銷活動用戶轉化為付費用戶的一大考量，此外，有相關報告顯示蘋果正在加碼投資內容服務發展，預估金額將自 10 億美元大幅提升至 60 億美元。

Chatterjee 表示：「儘管 Apple TV+ 起步較慢，但我們認為投資人不應就此看壞服務長期前景，我們認為內容質量、數量和預算都會是提升用戶使用率的重要驅動力」，他預計 Apple TV+ 訂閱情況將在自 2020 年起緩慢成長，並在 5 年後達到 1 億大關。

相較之下，Netflix 將旗下串流媒體服務與 DVD 郵寄業務拆分約 6 年後，其訂閱用戶在 2017 年正式突破 1 億人，目前 Netflix 全球訂閱數約達 1.67 億人，至於 Apple TV + 近期訂閱人數為在今年 1 月達到約 3400 萬人。

截至台北時間週五 (5 日) 凌晨 1 時許，蘋果下跌 0.61%，暫報每股 323.07 美元，市值約 1.4 兆美元，小摩將其目標價維持在 365 美元不變。