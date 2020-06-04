美公衛權威：新冠疫苗恐無法提供長效免疫力

全世界對疫苗發展寄予厚望，期待疫苗盡快問世之際，美國國家過敏與傳染病研究院院長福奇 (Anthony Fauci) 週三 (3 日) 表示，新冠疫苗保護力普遍不高，可能無法提供長效免疫力。

美國經濟復甦的大部分希望皆與疫苗研發相關，川普政府正展開加速疫苗研發的計劃「曲率極速行動」(Operation Warp Speed)，不懈地宣傳希望今年年底之前有望研發出新冠疫苗。然而，美公衛權威福奇卻對新冠疫苗的耐用性抱持擔憂。

福奇表示，新冠疫苗恐無法提供長效免疫力 (圖片：AFP)

福奇周三接受採訪時表示：「如果新冠病毒的行為像其他冠狀病毒一樣，疫苗提供的免疫期可能不會很長。」

福奇稱：「回顧引起普通感冒的普通冠狀病毒的歷史，醫學文獻顯示，疫苗產生的免疫力的持續時間為 3 至 6 個月，幾乎長不過一年… 針對冠狀病毒的疫苗的耐用性和保護性不高。」

福奇還表示，迄今他已直或間接參與了至少 4 項疫苗研發試驗，2021 年初美國將有望量產數億支疫苗。

外媒引述消息人士報導，美國總統川普曝光加速疫苗研發的計劃後，目前已確定五家最有可能生產可行新冠疫苗的製藥商。

這五家製藥商分別是阿斯利康製藥 (AZN-US)、嬌生公司 (JNJ-US)、美國莫德納生技公司 (MRNA-US)、默克 (MRK -US)，以及輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech SE (BNTX-US)。

受此消息影響，週三阿斯利康製藥 (AZN-US)、嬌生公司 (JNJ-US)、美國莫德納生技公司 (MRNA-US)、默克 (MRK -US) 全面收紅，僅輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech SE (BNTX-US) 收黑。

默克藥廠走勢圖。

嬌生和默克公司的高層表示，疫苗研發過程可能需要數年才能研發出安全、有效的疫苗。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 643 萬例，死亡數突破 38.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 184 萬，死亡人數至少 10.6 萬。