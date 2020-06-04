美債殖利率釋放訊號 美國經濟最糟時刻或許已過 

債券策略師表示，美債殖利率最近突破波段區間，有望進一步升高，殖利率曲線日益陡峭，反映投資人認為美國經濟在 4 月落底，最糟時刻或許已經過去。

與價格走勢相反的美債殖利率持續上升，而且在週三 (3 日) 從相對低點大幅攀高。指標性的美國 10 年期公債殖利率從略低於 0.7% 躍升到 0.77%，之後稍微下滑到 0.759%，仍是 4 月 13 日以來最高。

美國 10 年期公債殖利率走勢。(來源: CNBC)

MUFG Union Bank 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 說：「我們以為債市陷入一灘死水，但週三卻出現一些生機。這似乎和 ADP 就業數據有關，這份報告經常在債市引發強烈反應，即便其他市場相較之下沒那麼敏感。」

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據週二 (2 日) 出爐，顯示 5 月民間企業再度裁減 276 萬個員工，但與優於經濟學家原先預估的減少 900 萬人。

此數據雖然無法用來預測官方公布的非農就業報告，但投資人往往從中尋找蛛絲馬跡研判尋找勞動市場現況。

美國勞工部將在週五公布 5 月非農就業報告，市場預估就業人口減少 833 萬，失業率竄升到 19.5%。但 ADP 的民間就業數據出爐後，一些經濟學家可能跟著調整預測。

美債殖利率突破波段區間

美債殖利率攀升之際，殖利率曲線也愈來愈陡峭，也就是長短天期債券的利差擴大。若殖利率曲線趨於平緩，通常代表景氣惡化以及經濟衰退。

由於 Fed 維持近零利率、美國經濟低迷，美債殖利率一直盤旋在低谷。Fed 持續買進美國公債和其他票據，也是抑制殖利率的原因。

BMO 固定收益資深策略師 Jon Hill 說，債市行情或許反映經濟最糟時期已過，「但這不代表 Fed 就要升息，或是通膨班師回朝，也不代表量化寬鬆 (QE) 將結束。」

美國 10 年期公債殖利率在週三脫離 4 月 16 日迄今的波動區間。美國 2 年和 10 年期公債殖利率差，則為 3 月 19 日以來最大。

投資人對重啟經濟抱持樂觀態度，美股本週已經連三日上漲。標普 500 指數自 3 月 23 日觸底至今共彈升至少 41%，但美國 10 年期公債殖利率在同期間大多時候卻呈現下滑。

富國銀行分析師 Michael Schumacher 說，股債行情彼此脫節已經持續一段時間，週三的行情則回到過往股市和利率上升、債券遭到拋售的相互關聯。

Schumacher 認為債券殖利率還會繼續攀升，但升幅不會太大，原因是經濟疲軟，且失業率逼近 20%。他預測 10 年期美債殖利率在年底回升到至少 1%。

Hill 說，他持續關注美國 5 年和 30 年期公債間的利差。兩者週三擴大到 118.2 個基點，從技術面來看升勢強勁，回到 3 月 19 日的水準。下一個觀察重點是 121 個基點，也就是利差回到 2017 年水準。

Hill 表示，基本面好轉，加上技術面的突破，通常代表之後會有更大的價格反應。