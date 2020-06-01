亞洲重掀美元債發行熱潮 為新興市場發債開路

市場對經濟重新開放將刺激全球成長的樂觀情緒升高，亞洲的高風險借款人再次積極發行離岸債券，上個月包括美元債券在內的較高質量債券的需求創下新高，為其他新興市場發行債券鋪路，並為垃圾級債券借款人也找到發債的出路。

法國巴黎銀行資產管理表示，亞洲當地投資者為該地區的槓桿企業提供支持，顯示開發中國家的借款人之間出現差異化，該行並看好部分亞洲市場和中國離岸信用債券。

亞洲的垃圾債市場近年來由湧入離岸市場的中國借款人主導，法國巴黎銀行資產管理新興市場債券高級投資專家 Karan Talwar 表示， 4 月亞洲的高收益債券市場發債熱度升高，但拉美、中東或非洲市場則尚未出現類似情形，這些借款人成功地得到了當地投資者需求的支持。

三月美國聯準會將基準利率降至趨近於零，美債殖利率降到接近空前低點，投資人轉向報酬率更高的海外債券，但在聯準會祭出新一波寬鬆措施後，亞洲地區這波發債潮再度被引爆。

《彭博社》的數據顯示，今年以來，新興國家發行以美元計價的公債和公司債發行已籌集超過 2920 億美元的資金，其中三月因疫情和油價暴跌的衝擊，使得當月發行交易幾乎停滯。

新興國家今前以來美元債發行金額達 2920 億美元。(來源：Bloomberg)

今年初 2020 年新興市場美元債發行出現井噴，帶動前五個月募集資金飆升至同期的新高，但發行人數量則降至四年低點，突顯出債權人更著重區分投資級和高收益債券。

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