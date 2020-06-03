全球瘋5G  台灣再推兩檔5G ETF

近年來 5G 話題爆棚，全球 5G ETF 也陸續問世，國內除了現有一檔 5G ETF 之外，今 (2020) 年 6 月將再增加兩檔 5G ETF，預估未來 5G 投資熱度將持續增溫。

元大投信總經理黃昭棠分析，5G 的重要性，已明顯在這波疫情帶動的宅經濟中顯現，未來更將成為新科技發展之核心技術，不論電動車、人工智慧（AI）、物聯網等新技術發展時，都必須仰賴 5G 技術才得以推進，未來 5G 發展將分成三個階段，分別是基礎建設期、商用發展期及商用爆發期，根據國際機構預估，其至 2030 年時分別可帶來 2300 億美元、3800 億美元、850 億美元的商機。

隨著 5G 展開行動通訊基礎建設布建，衍生商機蓄勢待發，也因此，全球陸續推出 5G 相關金融商品。目前國人想要投資 5G，除了相關股票之外，亦可透過主動及被動式的基金，趕搭 5G 列車。主動型基金有路博邁 5G 股票基金，追蹤指數表現的被動型基金有「元大全球未來通訊 ETF」，以及即將展開募集的「元大全球未來關鍵科技 ETF」及「復華中國 5G 通信 ETF」。

放眼全球，截至今年 6 月止，將有九檔 5G ETF 可供選擇，美國、中國、台灣各自發行三檔。所不同的是，中國發行的三檔 5G ETF 以及復華投信新推的 5G ETF 主要焦點放在中國 5G 商機，而美國三檔 5G ETF 及元大投信兩檔 5G ETF 則是鎖定全球 5G 題材。

其中，元大全球未來關鍵科技 ETF(00876) 追蹤 iStoxx 全球未來關鍵科技指數，標的分散，最大成分股權重不超過 6%，中國 A 股總市場指數權重不逾 10%，並挑選全球關鍵產業之優等生，投入研發的公司才能維持優秀的獲利能力。

黃昭棠表示，元大全球未來關鍵科技 ETF，瞄準 5G 產業中深具「硬實力」的零組件廠商，在國家配置上著重於製造及設計大國，產業配置專注在關鍵科技製造龍頭，涵蓋通訊元件、IC 設計、手機零組件等製造業者外，更掌握未來趨勢企業，加入電動車相關產業。

至於復華中國 5G 通信 ETF(00877) 追蹤的指數為中証 5G 通信主題指數，成分股現階段以中國電子通訊設備元件為主。該檔基金經理人廖崇文表示，中國在專利與技術已從追趕者變成領先者，也是目前全球 5G 最大市場，加上新冠肺炎疫情過後，官方為了提振產業及經濟發展，推出「新基建」政策，並將 5G 納入重點，預期有國家政策全力支持及資本投入，中國 5G 網路建設將加速又加量，預計三大電信營運商 2020 年底前將開通 60-75 萬個 5G 基地台，為全球發展最快，通信指數亦可望隨產業成長表現可期。

此外，黃昭棠認為，雖然 5G 從最初發展至可成熟、普及地應用於生活中，仍需一段時間，但基礎建設期將在未來短短 3 年先迎來爆發性成長，建議投資人可把握 5G 科技萌芽的初始階段，提前進場佈局、超前部署。