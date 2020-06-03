〈分析〉抗議暴亂為何美股不理？全因通膨回家「類股輪動」將至

近日美股持續上攻，週二 (2 日) 美股再度上揚，道瓊指數攻上 25742.65 點，創下了 3 月 6 日以來的新高水平，而在美股不斷走強之際，事實上美國各州正面臨到抗議活動、經濟也尚未完全復工，那麼許多投資人不禁有疑問，股市是經濟的櫥窗，那麼美股為何對政治風險以及經濟基本面「視若無睹」？

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

股市是經濟的櫥窗，背後所隱含的真實意思是，股市是經濟景氣的領先指標，有時候股市會領先實體經濟 1 至 2 個月，更甚者，有時候會領先到 3 個月的景氣展望，股市與經濟成長是存在正相關的線性因果關係。

事實上，雖然目前全美各州傳出抗議暴亂，且美國新冠疫情 (COVID-19) 也尚未平息，但是顯而易見地，目前美股市場早已將眼光擺放到更遠的地方，就是「美國經濟重啟」之後的經濟反彈、「通膨谷底回溫」。

另外，市場除了關注美國經濟將迎來復工重啟以外，再疊加聯準會 (Fed) 的 QE 量化寬鬆政策與白宮史上最大的經濟刺激措施，都令華爾街投資人正紛紛認為，股市最糟糕的時間很可能已經過去，漫長的隧道已見到了一線曙光。

藍：Fed 資產負債表 紅：S&P500 圖片：Fred

股市是經濟的櫥窗，這句話更精確地來說，股市反應的是未來預期，而從現在的時點來看，股市投資人是正在預期下半年，美國經濟能夠步上正軌、通膨預期走高，且企業獲利也能夠隨之復甦。

「投資時鐘」觀察美股後市：類股輪動、接棒大盤走高

美股在 3 月下旬觸底走強，主要由科技股領先發動，而科技股本身即是傳統的「景氣第一線」金絲雀，且在全球主要股市之中，市場往往會給科技股「更高的」本益比估值，故在市場經歷一輪大跌後，科技股本益比估值的回補動能，往往強勁，而這樣的市場週期行為，也彰顯在知名投資工具「美銀美林投資時鐘」之上。

以當前美股四大指數來看，那斯達克、費城半導體指數皆已經準備挑戰前高，而道瓊指數、S&P 500 仍距離前高有一段距離，也印證了在股市多頭的早期反攻，市場投資人對於科技股是更為青睞。

紅：那斯達克 紫：費城半導體 綠：S&P500 藍：道瓊指數 圖片：investing.com

在科技股自 3 月低點起漲，又準備挑戰前高之際，科技股估值明顯已回復不少，而展望後市，美股能源股、原物料類股等通膨型類股，似乎正準備「類股輪動」接棒，以延續美股的多頭攻勢。

WTI 油價近日受惠復工重啟與 OPEC+ 減產、且減產協議可能更延長到 7 月份、8 月份所帶動，短短約一個月時間，WTI 即自每桶 20 元以下漲至每桶 35 美元上方，油價的反轉上攻，也正點燃市場期待通膨「自衰退轉至低度成長」。

如下圖所示，傳統上金融市場的通膨預期指標即為十年期美債平衡通膨率 (Break-even rate)，也就是十年期美債殖利率減去抗通膨債券 (TIPS) 的利差，這是市場最常拿來觀察未來通膨預期的指標之一，因債市對於通膨相當敏感，若債券票面利率低於通膨，那麼債券價值就將被通膨所侵蝕，故投資人會向市場要求所謂的通膨貼水，故債市的殖利率變化，即可視為市場的通膨指標。

而目前債市的通膨預期來看，也明顯地正與油價同步回溫。

藍：十年期美債平衡通膨率 紅：WTI 油價 圖片：Fred

通膨回溫的證明除了國際油價走高、美債平衡通膨率走強以外，近日美國銀行 (Bofa) 也對飛漲的銅價，再次上調目標價預期至每噸 5621 美元，2021 年目標價預期則維持每噸 6250 美元不變；銅價自 3 月低點以來，也是已大漲了 21.7%。

在美銀美林投資時鐘的循環週期裡，如下圖第二象限所示，股市與經濟在復甦的早期階段裡，經濟成長的前景上升、但是此時的通膨仍是疲軟，從美銀美林投資時鐘的景氣週期描述中可以發現，投資股市、其中又以科技股、工業股等，表現最值得令人期待，如同本次的美股反彈一般，是由科技股領軍攻高。

圖片：美銀美林投資時鐘

而隨著經濟成長的預期進一步走高，各國政府應對金融危機的救市方案也逐步發酵，在通膨同步回升的場景下，景氣循環週期也將開始自第二象限轉進第一象限，故從美銀美林投資時鐘來看，能源股、工業股等類股，將開始「類股輪動」接棒先前領軍的科技股，成為下一波股市多頭的生力軍。