【馮冠華專欄】今天恆指大有機會上演屠熊第四集

6 月 4 日推介 - 禹洲地產（1628）

1）上日港股市況總結：恆指週三繼續造好，指數以 24304 點開出，上升 308 點，之後整天的指數在高位徘徊，全日的波幅只有 145 點，高見 24364 點，低則是 24219 點，最終以 24336 點收盤，上升 330 點。成交金額按日回升約 22% 至 1395 億。港股通南下維持淨流入，金額約港幣 11 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額上升至約人民幣 44 億。藍籌 40 升 6 跌 4 持平。

板塊方面，保險、新經濟、Saas、石油、資源、汽車及出口股表現較好。做空方面，比率回落至 13.8%。牛熊證街貨最新比例為 24:76，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 8:92。重貨區方面，熊證上移至 24600-24649，牛證則上移至 23350-23399。恆指夜期報 24602 點，上升 357 點，高水 276 點。港股 ADR 上升 279 點，相當於恆指 24604 點。

簡評：受美股週二造好的帶動，恆指昨天開盤已升破熊證重貨區；但令筆者較奇怪的，是在成交回升下，整天的指數波幅卻甚為狹窄。理論上，恆指成功收復了港版國安法流下的缺口，應更吸引投資者入市；但目測的是，再向上動力看似有所減弱，當然，三天逾千三點的升幅或要些消化期。

另外值得一提的是，恆指週五收盤後會作季度調整，而這一輪，贏家是友邦（1299）和滙豐（5），因兩者在恆指的權重會上調，而輸家則是騰訊（700）。從近日三者的走勢，估計是有資金偷步炒調整，這可解釋友邦連續兩天的強勢、滙豐重上 $38，與及騰訊在這週的升浪明顯跑輸的原因。

再看昨天的其他指標，做空比率回落、南北向資金淨流入回升、藍籌維持升多跌少，與及牛熊街貨仍極度偏熊，從這些來看，似乎升浪還會延續。執筆時美股又大升逾四百點，主要是受小非農的跌幅比預期少 （減少 276 萬個，市場預期下降 900 萬個），蓋過本土的持續動亂，甚至無視美國運輸部下令禁止中國民航機飛美國的消息。恆指夜期也因而繼續挾上，估計今天恆指大有機會上演屠熊第四集。

收盤後又看到兩間公司宣佈折讓配股，包括物管股永升生活（01995）及教育股民生教育（01569）。綠城服務（2869）的配股已令部份物管股昨天跑輸，再來一個永升生活或令市場對物管板塊更起戒心，天價的板塊短期還是避風頭吧！教育板塊也算是近日的熱捧對象，但板塊股值相對還可接受，民生教育的代表性也不高，且看板塊今天會否借勢調整。消息面上，內航股因禁飛令或出現估壓，多隻內房公佈的五月數據均不俗，建議可留意禹洲地產（01628）。

2）美國運輸部宣布，6 月 16 日起，禁止中國民航機飛美國。早前路透社已報道，美國將禁止中國的客運航班飛往美國，以回應中國拒絕允許美國航空公司恢復客運服務。美國達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）等多家航空公司有意於本月復飛中國航綫，惟因美國未能與中國達成復飛協議而無法實現。上周美國運輸部指控中方企圖阻撓美國航空公司恢復來往中國的航班。（經濟日報）

3）富時公布指數季度檢討，富時中國 50 指數納入阿里巴巴（09988）、阿里健康（00241）及翰森製藥（03692），剔出申洲（02313）、新華保險（01336）及中交建（01800），6 月 19 日收市後生效。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 527 點，標指及納指則分別上升 1.36% 及 0.78%。十年期債息回升至 0.746%。美滙指數回落至 97.31。紐約期油上升至 37.29 美元。恐慌指數 VIX 下降至 25.66。黃金回落至 1704 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：禹洲地產（01628）公布，5 月合約銷售金額為 107.51 億元（人民幣，下同），按年增長 1.09 倍。今年首 5 個月，累計銷售金額為人民幣 307.4 億元，按年增長 44.39%。

雅居樂（03383）公布，今年首 5 個月累計預售金額合計 402.1 億元（人民幣，下同），按年跌 11.82%；單計 5 月，預售金額 138.4 億元，按年增加 24.01%。

據銷售文件顯示，永升生活（01995）擬按每股 11.66 至 12.03 元，以先舊後新方式配售 1.34 億股，最多集資 16.12 億元。配股價較昨天收市價 12.66 元，折讓 4.98% 至 7.9%。

據銷售文件顯示，民生教育（01569）擬按每股 1.2 至 1.25 元，以先舊後新方式配售 1.65 億股，最多集資 2.06 億元。配股價較昨天收市價 1.33 元，折讓 6.02% 至 9.77%。

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