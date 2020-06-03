【馮冠華專欄】繼續屠熊派對

6 月 3 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結：恆指週二繼續造好，指數以 23792 點開出，上升 58 點，之後升幅迅速擴大至 262 點，高見 23995 點，及後指數有輕微回落，但最終在競價時段又衝高，並以 23996 點收盤，上升 263 點。成交金額按日再減少約 24% 至 1140 億；美團點評（3690）和騰訊（700）仍是成交最活躍的公司，兩者金額總和達約 134 億，佔大市的總成交約 12%。港股通南下維持淨流入，但金額減少至約港幣 5 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額同樣大幅減少至約人民幣 20 億。藍籌 39 升 8 跌 3 持平。

板塊方面，新能源、半導體、體育用品、彩電、本地地產及銀行表現較好。做空方面，比率大幅回升至 14.8%。牛熊證街貨最新比例為 18:82，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 5:95。重貨區方面，熊證上移至 24150-24199，牛證則上移至 22900-22999。恆指夜期報 24130 點，上升 193 點，高水 134 點，港股 ADR 上升 243 點，相當於恆指 24239 點。

簡評：雖然恆指昨天未能一舉攻破 24000 點，但整天的走勢也偏強，特別是升抵熊證重貨區頂部後，回調的壓力並不太大，在競價時段再衝高，與及藍籌升多跌少也屬正面。大市成交金額再急回，但總算維持在千億之上，而且也沒有像過去兩個交易日般側重美團點評和騰訊，算是較正常。六月首兩個交易日，恆指已回升逾千點，接下來又有重量級中概股回歸，五月雖窮，希望六月是絕地反彈月吧。

另外，人民幣離岸價昨天在盤中有所回升，但上證只能微漲，可幸兩市成交金額重回七千億人民幣以上，感覺也是不俗。較為不好的指標，則包括滬深港通南北向資金流入均大幅減少，與及做空比率回升而已。連續兩天的屠熊後，牛熊街貨仍要極度偏熊，且重貨區又甚為接近現價，牌面上仍有再上升屠熊的誘因；由此推斷，今天恆指是有條件上試 24200 點的。

昨天強勢板塊終於看到一些新面孔。新能源應是受華電福新（816）私有化的消息帶動。半導體則是中芯國際（981）回歸 A 股的正面影響。體育用品和彩電是內需中較突出的，其餘的如食品及啤酒也造好的。本地地產則連續兩天反彈，領展（823）增派息與及本地樓市在國安法「威脅」下無異樣可能是反彈動力。至於本地銀行，應是和追落後及受東亞銀行（23）賣資產消息而造好。收盤後看到美東汽車 (1268) 和 綠城服務 （2869）折讓配股的消息，汽車經銷商和物管板塊要留神了。

執筆時美股上漲逾百點，理由包括川普在推特指疫苗進度理想，加上美國製造業活動由 11 年低位反彈，市場對經濟重啟感樂觀，抵銷當地示威的負面影響。在美上市的中概股也集體造好，恆指夜期亦突破 24000 並上漲逾二百點。至於今天推介，落後的小米（1810）和舜宇（2382）是筆者建議可作短多操作的對象，二選一，寧買當頭起，挑選昨天走勢吸引的小米吧！

2）美股上日市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 268 點，標指及納指則分別上升 0.82% 及 0.59%。十年期債息回升至 0.687%。美滙指數回落至 97.68。紐約期油上升至 36.81 美元。恐慌指數 VIX 下降至 26.84，黃金回落至 1734 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：中國恆大（03333）宣布，今年首 5 個月，合約銷售額約 2727.9 億元（人民幣，下同），按年增長 17.8%；單計 5 月，恒大合約銷售額約 602.2 億元，按年增長約 12.5%。

據銷售文件顯示，美東汽車（01268）擬按每股 15.84 元至 16.52 元，以先舊後新方式配售 6117 萬股，最多集資 10.11 億元。配股價較昨天收市價 17.58 元，折讓 6% 至 9.9%。

中國太平洋保險（02601） 發公告指，獲中國證監會批准發行不超過約 1.26 億份全球存託憑證（GDR），按照公司確定的轉換比例計算，對應新增 A 股基礎股票不超過約 6.29 億股。完成發行後，公司可到倫敦證券交易所上市。這意味中國太保將為滬倫通計劃下發行的第二隻股份。

4）新股訊息（信報）：內地一次性衞生用品機器製造商海納智能裝備（01645）將於今天主板掛牌，其暗盤收報 1.17 元，較招股價 1.38 元，跌 0.21 元或 15.22%。



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