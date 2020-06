〈欣陸投控展望〉大陸建設今年推四新建案 總銷達180億元

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設預計 2020 年推出 180 億元總銷新案,董事長張良吉今 (2) 日指出,上半年個案實際銷售成果超預期,新北市央北重劃區的「鐫画」案的銷售成績亮眼,今年下半年資金回流、低利率走勢,將更有助房市發展。

大陸建設 2019 全年銷售成績亮眼,銷售金額合計約 70 億元,因部份為合建案,實際分回 59 億元,超過預定目標,較前一年成長 28 %;營業收入來源除建案完工交屋及餘屋認列外,另有處分高鐵股票及出售民生大樓之業外收益。大陸建設 2020 年推案總金額預估約 180 億元,除了興建中個案及餘屋外,今年將推出台北、台中、高雄等地的四個新案。

今年大陸建設推案區域將集中雙北,張良吉表示,位於央北重劃區的「鐫画」案已於第一季推出,銷售亮眼,目前開案 3 個月,銷售超過 8 成;其他建案包含位於台北市德行東路案的鐫月、台北市南京東路的馥敦飯店合建案及台北市天津街都更案等。

此外,大陸建設位於台中七期精華區的「丽格」案,已進入完工交屋階段;除自建及合建案外,目前共有 5 案以投資方式進行開發。除了台北市信義區的 A7 案外,目前還有與日商大和房屋合資進行開發的高雄日航酒店案;海外部分則有位於美國舊金山的飯店住宅案「Serif and The LINE SF」、馬來西亞吉隆坡的酒店式公寓「Capri by Fraser」和同樣位於吉隆坡周邊孟沙(Bangsar)區的住宅大樓案。其中舊金山案及高雄案均可望於今年開始進行銷售。

大陸建設 2020 年下半年推出的北市天母案「鐫月」、南京東路五段「馥敦飯店」危老合建案,及高雄跟日商大和房屋合資的「日航酒店案」,合計總銷金額約 150 億元。

此外,張良吉也看好銀髮住宅市場,近幾年積極往桃園、台中找地,擘劃的銀髮住宅並非一般目前看到的住宅,而是要結合醫療、零售、辦公室,甚至多種樣態的複合式開發案,也已經多次前往日本跟當地經營銀髮住宅的服務公司請教,未來可能有機會引進物管服務。