〈房產〉企業吹購置總部風 內湖區舊宗路躍為潛力地段

商用不動產交易不受疫情干擾，部分企業選擇危機入市，企業轉往內湖找整棟廠辦，近 3 年內科廠辦成大型億級交易熱區，據商仲業者統計，近 3 年 9 棟交易，以舊宗段總金額占為最多，總交易金額來到 60.13 億元，未來舊宗段將成市場關注焦點。

隨著大型企業逐漸往內湖移動，內科廠辦空置率維持低檔，而西湖段已被壽險及上市櫃公司插旗，若有辦公廠辦釋出，很快就能找到承租戶，並已趨近飽和狀態，現階段要進駐西湖段成本相對高，選擇也較少，因此許多企業將目光轉往文德段、舊宗段，可用相對較少的成本取得整棟廠辦，做為自家總部。

今年金額最高的一筆整棟廠辦交易就出現在舊宗段，萬海航運 (2615-TW) 向長虹 (5534-TW)，以 22.88 億元買下長虹新世代科技大樓 A 棟全棟，拆算 2 樓以上廠辦成交單價約 50.2 萬元。

依據信義全球資產公司統計內湖土地開發率，西湖段及文德段土地開發率已接近飽和狀態，分別是 86% 及 91%，幾乎沒有素地可供開發，大型廠辦供給減少，業者往舊宗及潭美段開發，而舊宗段目前開發率已達 75%，近 10 年開發率增加 26%，未開發土地還有將近 4 萬坪。

此外，未來舊宗段將會有 10 棟以上的廠辦即將完工，將新增 2 萬多坪總樓地板面積，包含長虹新世紀大樓 B 棟整棟將釋出 2000 多坪廠辦面積，相當適合當企業總部，詢問度高，以及聯虹識野科技大樓將釋出 3000 多坪廠辦面積。

信義全球資產公司經理王維宏分析，目前企業需要大面積整棟交易，多數會落在舊宗段或潭美段，可用相對實惠的成本取得整棟廠辦。而帶有穩定租金投報的產品則較受壽險業青睞，例如台灣人壽已經在舊宗段佈局。未來內科將會有 2 條捷運線完工，從動物園站到劍南路站的「環狀線東環狀」，貫穿舊宗段到文德段再到西湖段；另一條從大稻埕到汐止的民生汐止線，行經內湖舊宗段，預估舊宗段售價及租金將會有一波漲幅趨勢。