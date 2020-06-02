〈振興方案出爐〉觀光業叫好 郊區渡假飯店、遊樂區需求回溫迅速

振興券方案細節今 (2) 日拍板，國內消費市場回溫在即，過去處在疫情海嘯第一排的觀光業一片叫好，多家業者均看好解禁後，國內餐飲和出遊需求將大增，預計首波回溫將由餐飲連帶帶動住房市場，尤其渡假飯店在疫後更有報復性消費力，業者也將陸續規劃針對振興券推出的專屬促銷活動。

寒舍 (2739-TW) 指出，旗下台北喜來登大飯店館內餐廳、伴手禮均將針對振興券推出專屬折扣，住房方面則主打北基旅遊景點套票合作，主打三天兩夜的踏青方案，並加贈回饋金。

台北寒舍艾美酒店和艾麗酒店初步規劃針對直接使用 3000 元而設計的限定餐飲優惠，更具體的內容與細節尚在研擬中。

礁溪寒沐酒店將針對「放大振興券」做促銷活動，以增加振興券的附加價值，預計對 200 元、500 元的面額消費比例規劃飯店所有產品。

據雲品 (2748-TW) 觀察，目前風景區的飯店住房回溫較市區更快，以日月潭雲品酒店為例，周末假日住房大增，端午連假的住房率平均已達 85%，從目前消費者訂房的速度來看，有望上看 90% 甚至更多，隨著各項防疫措施逐步鬆綁，樂觀看風景區的渡假飯店在疫後有報復性的消費。

六福旗下六福村表示，由於今年梅雨季落於 5 月， 5 月來客入園狀況仍低於去年同期，不過，5 月最後一周周末 2 日一口氣湧入 8000 人次，人潮明顯回升，看好 6 月來客量可望持續回溫。

台南大員皇冠假日酒店則指出，由於阿中部長挾高人氣造訪台南，上週末館內客房到餐飲均一位難求，業績一口氣增 20%，接下來的端午連假和 7 月暑假，也已產生熱烈預訂的效應。