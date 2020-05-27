定期定額買基金 享反彈獲利有眉角

今年金融市場劇烈震盪，行情常常上沖下洗，掌握進出場時點的難度因而升高，所以，不少人採用定期定額買基金，以分攤成本的方式降低風險。但專家也提醒，若是申購後收型級別的基金，贖回時持有期間未達基金公司規定，會被收取遞延申購手續費，建議定期定額宜長期投資，並可採取母子基金投資法，有系統且紀律的執行停利停損，以增加投資勝率。

市場波動度高，最適宜採用定期定額投資，第一銀行表示，除了持續累積本金以外，還能夠避免因市場下跌而不敢加碼的恐慌心理，在行情下跌時持續扣款，才能夠享受未來反彈時的獲利! 正如德國證券教父科斯托蘭尼所說：「小麥跌時，沒有買小麥的人，小麥漲時，手上也不會有小麥。」

然而定期定額並不代表完全沒有風險，一銀指出，投資人常聽到「投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書」的警語，在投資之前，要注意仍應先了解整體市場趨勢，從大方向的投資區域、產業，至小細節的個別持股及內含費用率 (如：經理費、保管費、分銷費及其他費用等)，都是需要注意的地方。若是申購後收型級別的基金，雖一開始不收取申購手續費，然而若贖回時持有期間未達基金公司規定，則會被收取遞延申購手續費，建議投資人宜長期投資。

此外，母子基金投資法也是疫情下另個不錯的選擇，一銀指出，以該行「神基妙算」效率投資法為例，將本金投入於較穩定的債券型或平衡型基金做為母基金，每月固定轉換至較積極型的子基金，並設定適當之停利點，可以輕鬆達成定期定額及自動停利的理財方式；至於喜歡領取配息的投資人，在現今低利率的環境下，更可運用該行「金速配」投資法，將基金配息再投入任一標的，協助解決再投資的困擾，讓利息更加靈活運用。

一銀提醒，此次疫情雖造成市場大幅震盪，但疫情趨緩後市場也逐漸恢復平穩，若能透過「神基妙算」或「金速配」投資法，定期定額做好分散投資，有系統且紀律的執行停利停損，才能從容應對突如其來的黑天鵝事件。