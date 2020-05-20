三指標挑選REITs基金 安心領高息

新冠肺炎疫情逐漸獲控制，法人預估經濟重新啟動後，各產業將復甦，目前 REITs 產業多有被低估，股價存在走升空間，且長期低利率環境下，REITs 具備高息優勢，追求息收的投資人可從股息發放比率、獲利變動及債務槓桿比率，三大指標篩選標的布局。

目前美國 REITs 市場整體 NAV 折價 27%，股價來到相對低檔，未來一年的本益比約 20 倍，股利率高達 4.5%，在目前低利甚至負利時代相當吸引人，在產業基本面改善利多下，美國 REITs 有機會止穩上漲。

台新投信指出，以基本面分析，美國 REITs 今年表現穩健，在第 1 季已公布的財報中，優於預期比重達四成，其中工業與特殊型特別突出。工業類持續在景氣高峰上，因疫情影響讓高階物流中心反而更不足，租金持續提升；數據中心與通訊基地台也因需求大幅提高下而加速獲利。

另此外，隨著 5、6 月歐美各國經濟陸續重啟，有利 REITs 資產的租賃需求回溫，但商辦、住宅回復速度不會太快，主要還是看好受惠於封城管理、數位轉型趨勢下的工業不動產。

若想趁機布局 REITs，可從三項數據篩選，包括 REITs 目前的股息發放比率、獲利變動及債務槓桿比率。駿利亨德森全球房地產股票團隊建議，如果這三項數字都偏低，則即使該 REITs 現金流量暫時下降，也為潛在下調配息提供較大的緩衝空間。

第一金投信表示，肺炎疫情促使各國央行加速降息，並擴大量化寬鬆規模救市，美國聯準會有可能進一步走向「零負利率」的階段，延續長期低利率的趨勢，將扭轉保守型投資人的思維，轉向資本市場尋求更好的收益，REITs 的高股利優勢，正好提供投資人新選擇。

