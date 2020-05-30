3兆美元紓困法案 共和黨領袖： 將是最後一道刺激措施

眾議院上週已通過第四輪 3 兆美元的刺激措施，將送往參議院審核，但美國參議院共和黨領導人週五 (29 日) 表示，這將是新冠疫情下的最後一個刺激措施，國會將在未來幾週內決定是否批准這項「最終抗疫救助法案」。

參議院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell) 表示，「我們正在仔細審核這第四項，也是最後一項法案，預計約一個月內做出決定，法案將會經過精心編制，旨在替未來一個月鋪路，而非補救三個月前的損失。」

自 3 月以來，國會已經通過三輪共 3 兆美元的刺激措施，並且正在激烈爭論如何進行下一階段的抗疫救助措施，與此同時，美國數以千萬計的人申請失業救濟金、各州政府對著預算赤字乾瞪眼。

民主黨佔多數的眾議院雖然已在本月通過第四輪 3 兆美元刺激計畫，但麥康諾強調，他希望在通過法案前，評估各地區商業活動重新恢復後，是否能振興就業和經濟。

自 3 月同意大規模刺激計畫以來，民主黨人不斷呼籲採取救助措施，更揭密最新 3 兆美元的紓困法案將包括第二輪全民紓困金支票，估計每人最高可發放高達 1200 美元的現金，並將延長聯邦失業救濟金。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週五敦促參院在下波疫情再度爆發前提供更多援助措施，他呼籲共和黨「立即在談判桌上加入民主黨。」

舒默補充，民主黨會試圖讓這項最新的救助法案在參議院通過，讓小企業在資金花費上有更多彈性。

但他強調，「最終法案將由參議院編纂，並交由川普總統審核」，還需要得到參眾兩院民主黨和共和黨的支持。

麥康諾還表示，國會願意援助失業的民眾，但他抨擊聯邦政府額外發放的每週 600 美失業津貼太過優渥，甚至比許多人原先的工作收入還高，影響就業意願，這項津貼預計發放至 7 月。

共和黨參議院領導人一直反對替州政府提供更多援助。他們認為有必要對下一步救助資金審慎考慮，不過麥康諾補充，小型企業、醫療保健可能需要額外的幫助。

麥康諾週五的評論顯示出最新的財政刺激法案可能要數週後才能通過，根據眾議院多數黨領袖的時間表研判，可能得等到 6 月 30 日才能通過這項法案。

美國本週因疫情死亡人數超過 10 萬人，儘管持續請領失業救濟金的人數已下降至 2100 萬人，但自疫情爆發以來，已有超過 4000 萬人提出失業補助申請。