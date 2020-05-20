美國會預算辦公室：GDP有望於Q3反彈、Q2預估將萎縮38%

美國國會預算辦公室 (CBO) 週二 (19 日) 預估， 美國第二季國內生產毛額 (GDP) 將以 38% 的年率萎縮，儘管今年第三季的就業市場將有明顯改善，但萎靡的經濟頹勢將持續到 2021 年。

CBO 週二發布對經濟增長、失業率和聯邦預算的黯淡前景，預估美國第二季度 GDP 將收縮 38%；且和 2019 相比，第二季末的失業人數將增加 2600 萬人。

該預測大致符合華爾街經濟學家們的預估，但比起亞特蘭大 Fed 分行最新的預測稍微好一些。亞特蘭大聯邦準備銀行週一預測，第二季 GDP 將下滑約 42%。

但若前景展望準確，這將是美國歷年來最慘重的單季降幅，主因是政府實施的全國性防疫封鎖措施，導致經濟活動停擺。

但國會預算辦公室預估，隨著市場對疫情的擔憂放緩，以及美國各州政府放寬防疫限制，美國經濟將於下半年反彈。

隨著社交距離準則逐步解除，第三季就業增長將出現顯著改善。儘管如此，社交距離準則仍將在一段時間內抑制經濟活動和就業市場。

CBO 警告，經濟活動的收縮速度如此快速而且才剛發生，導致對於經濟衰退嚴重程度的預測仍有很大的不確定性，支出數據仍是初步且不完整的。

CBO 表示，若僅考慮到國會目前已批准的抗疫資金，這將使美國 2020 財年增加 2.1 兆美元的聯邦赤字，並在 2021 年增加 6000 億美元。

對於 2020 財年，這一預算水平相當於 GDP 的 11%，到 2021 年將佔 GDP 的 3%。