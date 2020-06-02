蘋果 6.1 吋 iPhone 12 Max/Pro 傳 7 或 8 月量產

外媒週一 (1 日) 引述消息人士報導，蘋果 6.1 吋的 iPhone 12 將於 7 月或 8 月開始量產，領先蘋果其他 2020 款機型。

蘋果 (AAP-US) 今年秋季發表會有望推出三種尺寸的四款新 iPhone 旗艦機型，包括包括「5.4 吋 iPhone 12」、「6.1 吋 iPhone 12 Max 和 iPhone 12 Pro」，以及「6.7 吋 iPhone 12 Pro Max」。

週一外媒引述消息人士報導，蘋果 6.1 吋的 iPhone 12 Max/Pro 將於 7 月或 8 月開始量產，比其他 2020 款機型量產時程還要早。

受新冠疫情影響，iPhone 12 面板傳延後量產，外界盛傳蘋果新機發表時間可能延至 10 月。

顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant (DSCC) 近期報告表示，因為 OLED 面板生產被推遲了大約 6 週，蘋果實際量產應該在 7 月底開始，而非按往常 6 月初到中旬。

美國市場研究公司 Cowen & Co 分析師 Krish Sankar 上週表示，從長遠來看，蘋果將旗艦機推遲一兩個月並不重要。