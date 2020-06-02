〈能源盤後〉中美局勢緊張 美國動盪 OPEC+有意延長減產 原油收盤錯綜

週一 (1 日) 交易，美國基準石油期貨 WTI 價格收低，因中美緊張局勢加劇，引起市場擔憂原油需求前景。然而，全球基準石油期貨 Brent 價格收高，係因報導稱主要石油生產國可能較計畫提前召開會議，並討論延長現行的原油減產協議。

高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「新的地緣政治擔憂正增加市場下行風險來源，中美局勢以及全美大城市都瀰漫緊張氣氛。」

「但從支撐面來看，OPEC + 正在尋求至少短期內延長減產的可能性，且有跡象顯示，OPEC 打算提前召開正式會議，討論過程移至本週稍晚。」

路透社週一援引知情人士消息報導，OPEC + 正努力達成一向協議，將現行的減產協議延長執行 1 或 2 個月，且 OPEC + 預定召開的會議將從 6 月 9-10 日，提早至 6 月 4 日開會。

Fraser 表示，「倘若討論結果是延長協議，且不降低削減水準，那麼市場可能會出現一些新買氣，但由於 COVID-19 疫情仍是一大難關，所以需求數據仍是往前推進時的市場焦點，即使在原油和廣泛經濟遭遇新地緣政治阻力之際。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5 美分或 0.1%，收每桶 35.44 美元。

根據道瓊市場數據，5 月 WTI 原油最前月契約上漲了 88.4%，創下史上最大單月漲幅 (回溯至 1983 年)。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 48 美分或 1.3%，收每桶 38.32 美元。該契約於收盤後到期。

7 月的 Brent 期貨上個月上漲了 39.8%，為 1999 年 3 月以來最大單月漲幅，該契約於 5 月 31 日收盤後到期。

OPEC + 在今年 4 月就達成一項歷史性協議，全球產量合併減少 970 萬桶 / 日，但該協議於 5 月才啟動，且預計 6 月底就結束。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週一報告指出，「目前提案是至少將該減產協議延長執行 1 個月，最多延長 3 個月。如果取得同意，此舉將可進一步強化 WTI、Brent 的原油價格。」

全球原油減產，加上後疫情時期各地重啟經濟，市場樂觀期待原油需求上升，但中美緊張局勢亦是市場焦點，外電週一報導，中國已經停止進口一些美國大豆，恐會增加中美摩擦，倘若得來不易的中美第一階段貿易協議遭侵害，可能構成原油價格壓力。

自新冠疫情爆發以來，中美關係便陷入緊張狀態，美國官方不滿中國對疫情的處理方式，接著中國針對香港實施的國家安全法又令美國不滿，美國總統川普週五宣布結束美國對香港的貿易特殊待遇。

與此同時，由於明州白人警察殺害手無寸鐵的黑人民眾佛洛伊德，引爆各大城市的暴力抗議活動，加劇了金融市場的不確定性。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 1.0667 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.029 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.1%，收每百萬 Btu 1.774 美元。

價格期貨集團分析師 Dan Flynn 表示，「天然氣價格紮實下行，因為沒任何看漲消息來支撐反彈動力，如果想要啟動天然氣市場，我們得需要炎熱的天氣，還有出口顯著上升。」