西德州原油5月飆漲88% 需求前景仍不樂觀

川普為對美中協議開刀、全球石油產量預期進一步減少，帶動美國西德州油價在 5 月最後一個交易日強漲 5%，全月狂飆 88%，改寫歷史新高。布蘭特原油月線也漲近 4 成，為 1999 年 3 月來最強表現。

西德州 7 月交貨期油上周五（29 日）收高 5.3％至每桶 35.49 美元，交易最活絡的布蘭特 8 月期油也上漲近 5％到 37.84 美元。

一個多月前一度跌到負值的西德州原油近月期貨，雖在 5 月大幅反彈，仍低於今年年初的水準甚多。專家指出，這波漲勢主要是由主要產油國大幅減產帶動，若要回到 1 月的 65.65 美元近期高點，恐還有長路要走。

油價逐步從低點反彈，路透社針對 43 名分析師進行的訪調預估，西德州原油均價在 2020 年將為 32.78 美元，高出上月預測的 31.47 美元。布蘭特原油均價也從 4 月的 35.84 美元調高到 37.58 美元。

彭博資訊指出，儘管現在需求前景有所好轉，但依然黯淡。各國封鎖措施逐漸放寬，美國的需求卻未見快速回升；西班牙和義大利等國家的燃料需求遭到重創，需要時間恢復；中國雖是亮點，但亞洲其他地區的情況還沒改善。

分析師擔心油價上漲可能誘使生產商重啟生產，把油價再次拉低。傑富瑞分析師高梅爾表示：「我們關切現在油價是否將觸及產油商不願再減產的水準，一旦石油生產回復得太快，就會危及這波由供給驅動的漲勢。」