沙國宣布：6月起每日再減產100萬桶原油

週一 (11 日) 外媒報導指出，沙烏地阿拉伯將在 6 月進一步減產，消息傳出後，國際油價先漲後跌。

截至台北時間週一 (11 日) 晚間 20 時許，國際基準布蘭特原油盤中一度漲逾 1%，隨後小跌 0.71%，暫報每桶 30.75 美元，美國基準西德州中質原油盤中漲逾 2%，隨後小跌 0.24%，暫報每桶 24.68 美元。

布蘭特原油 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

據《路透社》報導，沙國能源部官員表示，已指示國家石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 自 6 月起每日額外削減 100 萬桶原油，以鼓勵 OPEC 及其他產油國遵守減產協議，這將使沙國原油日減產量達到約 480 萬桶，目前預計沙國 6 月原油產量將為每日 749.2 萬桶。

沙國於聲明中表示，希望透過本次額外減產，來鼓勵 OPEC 成員國及其他產油國遵守減產承諾，並提供額外的自願減產，幫助支持全球原油市場穩定。

外界對於重新開放全球經濟以及原油產量大幅下滑的樂觀情緒，幫助推動近期油價反彈，WTI 油價上週漲約 25%，為史上最佳單週紀錄之一，布蘭特原油也漲約 17%。

儘管如此，當前油價仍遠低於高點，復甦路程依舊充滿不確定性，Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，儘管本月起開始減產，美國庫存壓力依舊龐大，且每日都接近滿罐，供需失衡情況讓交易商幾乎沒有樂觀餘地。