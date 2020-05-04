石油減產且需求回升 高盛：看好明年油價走高

受到新冠肺炎及價格戰衝擊，國際油價重跌，不過，隨著 OPEC+ 達成減產協議，以及 2020 年下半年全球各國有望逐步解除封鎖，油價有望將反彈，高盛 (Goldman) 在一份最新的報告中指出，看好 2021 年的油價。

高盛在一份報告中表示，由於商業活動減少和 OPEC+ 減產，原油產量將下降，再加上石油需求的部分恢復，將推動明年油價走高。

「由於活動的縮減、停產和 OPEC 及俄羅斯減產協議達成，石油產量開始迅速下降。在中國經濟復甦以及發達市場經濟體的運輸需求逐漸增加的帶動下，需求也將開始復甦。」高盛表示。

高盛也上調了對國際油價的預期，將全球基準布蘭特原油價格從原先的每桶 52.5 美元上調至每桶 55.63 美元，並將美國西德克薩斯中間基原油 (WTI) 從先前預估的每桶 48.50 美元，調升至每桶 51.38 美元。

先前，OPEC 輪值主席 Mohamed Arkab 表示，全球經濟不會長期處於癱瘓狀態，加上 OPEC 及其盟有國承諾於 5 月和 6 月減產 970 萬桶，這些因素將推高 2020 年下半年的石油價格。

Arkab 指出，就中國的狀況來看，中國首先受到了新冠肺炎疫情的衝擊，不過也最早撤掉封鎖，交通運輸業逐漸恢復正常化，並正在推動全球的需求，油價將會反彈，油價有望「從第三季開始上漲至 40 美元」。

儘管 OPEC+ 生產國作出了減產承諾，並預期經濟將會重新開放和封鎖措施也將緩解，但石油市場參與者仍將注意力集中在全球石油儲存滿溢這樣迫在眉睫的問題上。