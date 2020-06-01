打敗美、中大戰 的選股心法

生技股受惠疫情大漲，漲多也開始歇息，而其他題材也開始動了起來，除了遞延需求湧現而反彈的觀光股之外，受惠政府政策作多的軍工、風電、資安股等也冒出了頭，這些大多無關美中大戰，甚至不排除受惠，後市值得繼續留意。

生技股兩大亮點 防疫、新藥股價飆漲

萬寶投顧王榮旭分析師表示，進入後疫情時期，遞延的消費出籠，悶了很久的觀光飯店股全面噴出，像是五福 (2745) 連續拉出四根漲停板，股價衝到 22.65 元，從 3 月低點 11.8 元漲上來已經翻倍；另外，夏都 (2722) 也連拉四根漲停、創下兩年以來新高。

520 前防疫、520 後振興，小英總統提出六大核心產業，是政策作多、拚經濟的選股風向球，其中最強勢表態的莫過於生技族群，除了政策作多之外，新冠疫情讓生技出現一波大行情，以防疫及新藥兩大主流為主。

防疫股口罩、額溫槍，挾業績霸大爆發之勢，今年以來 1325 恆大 () 從 18 元附近漲到 180 元，可說是 10 倍數地大漲；體溫量測的熱映 (3373) 也從 16~17 元左右大漲到 143.5 元，漲幅也超過 8 倍。

新冠檢測及疫苗則是後疫情時期的主角，亞諾法 (4133) 開發新冠檢測產品，拚在美國上市，從 20 幾元漲起來，29 日收盤也漲到了 70.8 元；高端 (6547) 開發新冠疫苗，也從 30 元不到漲到 101.5 元；國光生 (4142) 已領先完成新冠疫情動物試驗有效，股價只有高端的一半多一點點，連跌兩天之後馬上就止跌。

新藥則以合一 (4743) 為首，今年股價從 30 元附近漲到上周最高 147 元，接著浩鼎 (4174)、智擎(4162) 也都漲起來，這波生技行情到目前雖然還欲罷不能，但是短線漲多震盪難免，有部分資金轉向其他政策作多的核心產業，例如軍工股。

政策作多加持業績 三大題材後市看好

萬寶投顧王榮旭分析師舉例，像是做航太等級特殊製程金屬加工的公準 (3178)，從 20 幾元漲到也快 60 元了，漢翔(2634)、駐龍(4572)、晟田(4541) 等等，也蠢蠢欲動。

再生能源風電股的世紀鋼 (9958)，上周也創了 1 年 8 個月以來新高；中興電(1513) 最近漲到快 30 元、創 12 年以來新高；亞力 (1514) 這兩個月也大漲六到七成。六大核心產業比起 5+2 創新產業，新增的資安產業更是美、中大戰，駭客橫行的受惠產業，而且 5G 高速網路世代的來臨，很多裝置都與物聯網互通，這讓更多的資料以及數據結合在一起，就會成為駭客攻擊的目標。

另一方面，疫情推升更多網路的需求，加速改變消費者的習慣，遠距工作及上課可能成為一種常態，資安需求從國防、企業、學校到個人都涵蓋在內。

美國那斯達克掛牌的 ISE 資安指數，今年以來漲勢更勝那斯達克，國內資安股精誠 (6214)、敦陽 (2480)、瑞祺 (6416)，也都明顯比大盤強勢很多。

瑞祺是鴻海集團旗下、國內最大的網安平台供應商，今年前 4 月營收 16.93 億元，比去年同期大增了 48%，業績不僅打敗疫情，受惠疫情，第二季訂單還往上修訂，還併購浩凱拿下國際大廠 5G 應用多天線邊緣運算匝道器大單，業績動能長達 3 年，估計今年上半年 EPS 上看 3 元，而瑞祺去年全年 EPS 才 4.28 元，今年獲利呈現爆炸性成長，吸引投信 3 到 5 月默默吃貨，累計大買了 6 千多張，後市看好。還有更多的潛力股，王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

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