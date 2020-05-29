港版國安法通過 繼智邦創高後，那些台廠可分食紅利？

中國大陸全國人大以 2,878 票贊成、1 票反對、6 票棄權通過全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，並即將展開港版國安法的立法程序，研擬相關條文通過後，即可交付香港政府實施。

萬寶投顧陳子榕指出，條文的重要精神，我縮短為三點，重點在於維持領土完整、 打擊恐怖活動與杜絕外力干預中國內政。

(1) 全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」。(2) 堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港。(3) 維護國家主權、統一和領土完整

美國面對中國的港版國安法，勢必報復中方；我想美中之間的戰爭，由新冷戰有可能升溫幾近肉搏戰，台灣處於敏感位置，此時是利多？利空？

萬寶投顧陳子榕指出，我認為對台股而言，是利多於弊。

試想香港國際金融中心的地位若不保，周邊鄰近的國家，包含南韓、日本、新加坡、台灣都有可能接收到香港所轉出的國際熱錢，台股可望在熱錢湧入後，股市再漲的機會就更大，在熱錢加持下，外資回心轉意回頭買超台股，台股不排除站穩萬一後，繼續挑戰萬二。

美國總統川普在年底有競選連任的壓力，川普對美國民眾大打中國牌，不僅封殺華為，更要求中國必須對新冠肺炎對其他國家所造成的損失賠償，中國面對國際壓力，不僅未退縮，華為以更快的速度去美化，積極打造出自己的供應鏈，也聯合東南亞國家打造一帶一路，對中國的內需提出擴張性財政計畫，包括未來 6 年，要投入約 1.4 兆美元發展 5G、AI 等關鍵技術，華為、阿里巴巴等科技廠將成為最大受益者，台廠可望有機會分食紅利。

智邦 (2345-TW) 去年全年營收 554.01 億元，每股純益 8.91 元，均創新高，其中網路交換器占營收比重 68％，網路應用設備占 16％；智邦受惠於前兩年積極在台擴廠，持續投入資通訊軟硬體創新技術，攜手國際軟體夥伴及開放式軟體提供雲端解決方案，並參與 OCP、TIP、ONF 等國際開放技術架構平台；華為相關供應鏈，可望搶食新基建大餅，股價長線看多。

智邦本週四 (5 月 28 日) 股價創 247 元新高，週五 (5 月 29 日) 大漲 2％，多頭欲罷不能。

研華 (2395-TW) 宣布，與訊連聯手推出結合人工智慧 (AI) 臉部辨識技術的工業 APP FaceView，可應用於零售、餐旅、運輸及智慧建築等領域中的非接觸式與遠端存取服務，FaceView 能即時臉部偵測，辨別身分、年齡、性別、情緒等，可執行 VIP 和黑名單管理，用於精準行銷、建置存取控制等應用，並提供視覺化儀表板，幫助業主決策分析。

在後疫情時代，非接觸經濟崛起，研華抓住商機，可望分食數位化醫療大餅，長線偏多。

聯發科 (2454-TW) 受惠中國大陸目前積極發展 5G 網路建設，配合官方刺激 5G 手機的補貼方案，有效提振市場買氣。累積今年前 4 月新款上市的大陸品牌 5G 機型合計有 65 款、累計出貨量 3,044 萬支，持續穩坐全球最大的 5G 手機消費國家。

中國手機業者加速去美化腳步，看好聯發科，可望搶下更多大陸手機品牌廠商的 5G 網路的 SoC 晶片訂單，長線看好聯發科營運前景。

除此之外，自動化無人工廠相關股，上銀 (2049-TW) 與軸承新日興 (3376-TW)，籌碼穩定，股價大有機會。

當然，還有一些具籌碼優勢的 IC 設計股，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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