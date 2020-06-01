蔡明彰觀點：6月布局除息行情的首選標的

今天報告的主題是「6 月布局除息行情的首選標的」。

台股在今年上半場是投機資金當道，下半場應該會投資資金抬頭。回顧 5 月，大盤月線小黑 50 點，不脫盤整的格局。但 6 月攻勢再起，因為在 6 月中旬，季線即將轉為上揚，提供了大盤上漲的動力。

萬寶投顧蔡明彰強調， 為什麼說今年上半場投機資金當道？外資在今年前 5 月大幅賣超了台股 6,600 億元的規模，但是台股還是維持了多頭反彈的格局。

有一個統計數字，70 萬的股民瘋搶防疫股，70 萬的股民是什麼概念呢？大約就是鴻海 (2317-TW) 的股東人數，但是鴻海今年還會配息 4.2 元，但是很多防疫股，是毫無股利。

統計在今年前 5 月，台股上市櫃公司，一共有 23 檔的股票股價漲升超過了一倍。其中，有 13 檔是防疫股，這個所佔的比例，高達 60％，這顯示投機的資金利用新冠疫情的時候，全面搶進防疫股，這當中有一個投機的指標，就是口罩最重要的原料「熔噴布」在半年之內漲了 35 倍。

但現在供過於求，已經傳出大陸熔噴布的價格，崩跌了 99％。生產熔噴布的機器，宛如垃圾沒人要。6 月 7 日開始，台灣大量解封，目前已經看到，將近 1/3 的民眾開始不戴口罩。所以這些個股未來怎麼上去，就怎麼下來。

萬寶投顧蔡明彰強調，6 月份是股東會的旺季，對下半年產業前景看好的公司，又有高股息、高殖利率的話，將會成為下半場投資資金鎖定的標的。

但也要說，在今年的下半場，最大的變數是美國川普總統是否連任，現在全美國示威暴動，這不利美國重啓經濟，但是長線產業最看好的應該是大陸十四五的規劃，可望列入去美化的基本國策。

在這部號稱大陸經濟憲法當中，假如把去美化納入的話，未來產業長期最看好的就是相關的產業。舉例，大陸十一五規劃的時候，首次納入太陽能，結果引動了兩岸太陽能股票的飆漲，2006 年茂迪 (6244-TW) 天價締造了 985 元，但現在股價只剩 6 元，連台積電張忠謀都套在了 80 元，因為台積電當時入股了台灣最大這家太陽能電池的公司。

所以，多數人不知道的時候是知識，大家都知道變常識，連鬼都知道，就是鬼故事。這有何差別，知識可以在股市賺大錢、常識賺小錢、鬼故事註定要賠錢。

很多人對振興券受惠的股票感到興趣，但是這只是短多而已，記住凡是補貼、救濟、紓困、振興，都無助產業的基本面，所以短多股不要參加除息。除息前搶差價，要記得要跑。

今年台股除息的大地雷，上市公司的配息是 6 年來最少。2019 年上市櫃公司的稅後純益高達 2 兆元，但今年配息只有 1.35 兆元，6 年來最少，為什麼？因為對未來保守，要把現金保留在公司度過寒冬。

今年因為受到新冠疫情的影響，90％的上市櫃公司 EPS 將會較去年衰退，所以表面上，你參加高殖利率的股票，你會賺到股息，但是，除息後的股價反映的是 2020 年的 EPS，所以在衰退的前提下，你可能賠差價。

萬寶投顧蔡明彰強調， 高殖利率不是第一的考量因素，高毛利率才是，剛才我們提到今年下半場最看好的產業是大陸十四五規劃，去美化相關。

我們就以 IC 設計族群為例，聯發科 (2454-TW) 連五季毛利率高於 40％，今年配息 10.5 元，殖利率 2.2％，其實殖利率並不高，但是重點它會成長。

現在不是只有小米，連華為都大量採用聯發科 5G 的手機，以華為來講，上個禮拜的華為暢享 Z，售價 1,699 人民幣，這是華為 5G 手機最便宜的。本週要發表的機種，榮耀手機也是使用聯發科的天璣 800 晶片。

再過來，電源管理 IC 的致新 (8081-TW)，今年含息 7.5 元，現在的毛利率 37％，是 5 年來最高，殖利率也有 5％。

因為電源管理晶片，牽涉產品的安全性，所以要獲得廠商的認證，需要一、二年的時間，但是以長期來看，去美化的浪潮，中國的業者將會大量採購致新的電源管理晶片。

另外，感測器的矽創 (8016-TW)，含息 6.5 元，現在毛利率 32％，也站在了 5 年的高點，殖利率有 4％，未來中國在感測器的需求也湧向了台廠。

另外，最後要告訴大家散戶除息的迷失，鍾愛金融股的存股。但是，4 家國內的壽險公司淨值比低於 3％，顯然財務有問題。另外，新冠疫情重創金融機構今年的獲利，除了國泰金控 (2882-TW) 能在股市低進高出之外，含息 2 元，殖利率 5％，其餘的金融機構都不是今年除息的標的。

反而去看水泥股，大陸在後疫情時代，重啓基礎建設，各地的水泥報價、發貨量都開始量價俱揚，亞泥 (1102-TW) 有大陸的業務，含息 3 元，殖利率將近 7％，顯然水泥股比金融股更適合今年的除息行情。

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