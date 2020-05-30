〈紐約匯市〉美中緊張！川普取消香港待遇 美元走軟 歐元本週強漲1.7%

全球經濟復甦之際，美國總統川普宣布取消對香港的特殊待遇，美中對峙局勢進一步升溫，，美元指數週五 (29 日) 小幅走軟，由於投資人試圖權衡經濟復甦的樂觀前景和美中貿易風險，美元交易區間趨緊。

週五衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌約 0.10%，至 98.278；美元兌歐元受到月末資金流量影響，小幅走低。

中國正式批準在香港推行「港版國家安全法」計劃過後，川普週五在白宮記者會上宣布，中國對香港的自治權一無所知，這對香港、中國乃至世界人民都是悲劇。

華盛頓 Tempus 交易副總裁 John Doyle 表示：「我認為交易者已經為美國施加新關稅、制裁或回撤第一階段貿易協議的可能性做好了準備，不過最後一項情形當然沒有發生。」

週五歐元兌美元上漲 0.28%，報 1.1108，為連續第四日上行，歐元本週漲勢促使該匯價自 3 月下旬來首次突破 200 日移動均線，一週以來歐元升值約 1.7%，為九週來最高單週漲幅。

分析師表示，歐元本週大部分漲勢，得益於歐盟本週宣布的 7500 億歐元復甦基金，提振市場樂觀情緒，加上全球經濟逐步重啟，提高投資人對風險承擔的意願。

AxiCorp 市場分析師 Stephen Innes 表示，在 5 月美股上漲超過 3% 之後，投資組合對沖的月末盤整也拖累美元漲勢。

Innes 說道：「本月股市上漲 3% 以上，顯示月底將出現一項中等規模的美元拋售計劃。」

數據還顯示，由於油價暴跌，歐元區通膨率繼續放緩，但基本物價增長保持穩定，這也支撐了歐元，同時這對試圖避免通貨緊縮的歐洲央行決策者們來說，是一希望的訊號。

新一輪英國脫歐談判於下週展開前夕，英鎊兌歐元和美元持穩。週五英鎊兌美元上漲 0.23% 至 1.2344 美元。

德國 4 月零售銷售額寫下 2007 年來最大跌幅，當月降幅為 5.3%，但跌勢不如預期中嚴竣，顯示歐洲最大經濟體在經歷過新冠疫情危機的復原力相對堅韌。

這項數據再度印證歐洲最大經濟體在度過新冠肺炎疫情危機時的表現優於其鄰國，且隨著德國經濟與社交生活逐漸恢復正常，其消費力道可望在未來幾個月反彈。

MUFG 銀行駐東京的全球市場研究負責人 Minori Uchida 表示：「目前，經濟復甦的希望很強烈，但我認為這種情況會逐漸消退，市場情緒將轉為對中美關係的擔憂。」

Uchida 說道：「一旦發生這種情況，將會有更多的風險規避交易，這將支持美元和日元買盤。」

截至週六 (30 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 98.278。-0.10%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1106 美元。+0.27%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2344 美元。+0.23%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6663 美元。+0.42%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3771 加幣。+0.07%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.83 日圓。+0.18%