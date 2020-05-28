川普擬今日起草行政命令 取消社群媒體的法律責任保障

綜合多家外媒報導，幾位白宮記者透露，美國總統川普計畫在週四 (28 日) 簽署一項與社群媒體相關的行政命令草案，授權聯邦機構針對社群媒體限制用戶內容的行為進行懲罰。

兩名知情官員表示，該項行政命令將要求聯邦通訊委員會 (FCC) 縮減《通訊規範法》第 230 條的規模，該法條保障網際網路服務供應商無需為第三方用戶的言行負法律責任，並給予供應商更多權力管控內容。

知情人士稱，若推特 (Twitter)、臉書 (Facebook) 等公司以帳戶停權或刪除貼文等方式限制用戶發表言論，該草案將要求這些公司負起責任，並授權監管機構進行懲罰。

川普威脅關閉社群媒體是他目前為止在這方面最激進的言論，亦顯示保守派對於社群媒體的強烈反彈，僅管白宮曾在去年擬議關於反保守主義偏見的行政命令草案，但當時並未獲得廣泛關注。

而先前週三 (27 日) 川普加強管制和關閉平台言論傳出後，推特 (TWTR-US) 和臉書 (FB-US) 股票雙雙下跌作收。

推特股價江波圖 圖片：Google

涵蓋上述兩家公司在內的網路協會對此表示，線上平台並沒有任何政治偏見，並稱它們比歷史上任何時候為人們提供更多機會發表自身看法。

當被問及為何決定對川普推文加註警示標籤，推特法律顧問 Sean Edgett 週三 (27 日) 表示，處理錯誤資訊的決定是出自於公司內部組成的小組和委員會，他們針對這方面事情進行研究，並就如何獲得更多能見度做出決策。