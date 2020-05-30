〈美股盤後〉川普未對中國祭新制裁 晶片股強彈費半飆逾2.6%

週五 (29 日) 川普召開中國有關的記者會前，外媒傳出川普政府正在考慮採取更嚴厲的措施，包括對中國實施針對性的經濟制裁、貿易和學生簽證限制，促使美股早盤、午盤皆一片低迷。

尾盤時段，美國總統川普宣布，美國即日起取消對香港的特殊待遇並退出世衛 (WHO)。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 表示，中國推港版國安法後，香港無法在中國擁有高度自治，根據美國法律，香港不再有資格享受特殊待遇。

由於美中貿易協議並未生變，並且川普也未提出新的制裁或新關稅，美股應聲翻紅，晶片股大漲，費半漲逾 2.6%，道瓊收斂跌幅近乎平盤作收。

道瓊和標普指數本週均上漲 3%，本月漲幅超過 4%，那指本週漲幅達 1.7%，5 月漲幅達 6.7%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 587 萬例，死亡數突破 36.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 173 萬，死亡人數至少 10.2 萬。

週五 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 17.53 點，或 0.07%，收 25,383.11 點。

標普 500 指數上漲 14.58 點，或 0.48%，收 3,044.31 點。

那斯達克指數上漲 120.88 點，或 1.29%，收 9,489.87 點。

費城半導體指數上漲 47.83 點，或 2.65%，收 1,852.49 點。

標普 11 大板塊互有漲跌，醫療保健、資訊科技、公用事業領漲，金融、房地產和工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎表現：亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.72%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.097%；臉書 (FB-US) 下跌 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.02%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。思科 (CSCO-US) 上漲 4.88%；雷神科技 (RTX-US) 下跌 4.09%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.05%；波音 (BA-US) 下跌 2.65%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.55%；高盛 (GS-US) 下跌 1.74%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.95%。

費半成份股漲聲響起。AMD (AMD-US) 上漲 3.98%；恩智浦 (NXP-US) 下跌 3.18%；美光 (MU-US) 上漲 3.10%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.58%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.99%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.55%。

台股 ADR 全面收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.10%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.84%。

焦點個股消息

據外媒報導，蘋果已要求 LG Display 迅速增加 iPad LCD 面板的出貨量，以滿足疫情爆發後亞洲需求的激增狀況。

肉類生產商泰森食品 (TSN-US) 表示，有逾 2 成工人感染，將暫時關閉其位於愛荷華州暴風湖的豬肉加工廠並進行消毒，其股價下跌 1.29%。

戴爾 (DELL-US) 大漲 8.91%，該公司今年首季財報優於預期，受惠於遠端工作需求強勁，其商用筆電銷售業績超乎預期。

經濟數據

美國 4 月個人支出月增率報 - 13.6%，預估 - 12.6%，前值 - 7.5%

美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 0.5%，預估 0.4%，前值 1.3%

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.0%，預估 1.1%，前值 1.7%

美國 4 月批發庫存月增率報 0.4%，預估 - 0.5%，前值 - 0.8%

美國 4 月零售庫存月增率報 - 3.6%，前值 0.9%

美國 5 月芝加哥 PMI 報 32.3，預估 40.0，前值 35.4

美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 表示：「沒有任何關於改變美中貿易協議或其他有約束力的內容。展望行動，未來可能會有所作為，但市場現在不會擔心這個問題。」

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 說：「基本上，他本可以談論的內容 (美中貿易協議) 他選擇不談論，但這不是終點，未來將出現更多緊張局勢。」

Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 在一份報告中表示：「隨著全球經濟試圖找到立足點，美中緊張局勢升級，再加上市場近期如此強勁的增長，可能引發新一輪的盤整。」

聯準會與美國政府救市舉措不斷，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell ) 週五 (29 日) 宣布，主要面向中小企業的 Main Street Lending Facility 即將啟動。

市場對經濟重啟感到樂觀，標普已自 3 月份低點反彈約 38%。

Seven Points Capital 合夥人 Mike Katz 說：「市場已非常迅速地定價新冠疫情，並正確預測高峰，說了這麼多，價格就在那裡。標普已完全恢復至逾 3000 點。但最終若第二波疫情比想像中還更具殺傷力，那麼我認為目前標普估值並不正確。」